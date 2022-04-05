Az Önce Resmi Gazetede Yayınlandı: Emeklilere 750 TL'lik Ödeme Yapılacak!

5 Nisan 2022 tarihinde yayına çıkan resmi gazetede yer alan bilgilere göre bütün emekli vatandaşlara koşulsuz şartsız bir şekilde 750 TL tutarında bir ödeme yapılacak. Emekli vatandaşlar, ocak zammı sonrasında en düşük emekli maaşlarının 2500 TL olmasına karar verilmişti. Maaşların haricinde emekli vatandaşlar açısından bankalar, ekstradan ek promosyon imkanları da tanıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen ve 2500 TL üzerinden maaş alan vatandaşlar açısından yapılmış olan 750 TL'lik emekli promosyon ödemeleri artık en düşük emekli maaşı 2500 TL olarak düzenlendiği için bütün emekli vatandaşları ödenmesine karar verildi. Kamu bankaları tarafından başlatılmış olan bu kampanya resmi gazetede resmen yayınlandı.

Emekli Promosyon Ödemesi Nasıl Alınır?

Emekli maaşlarını kamu bankalarına taşıyan ve bu bankalardan herhangi birinde 36 ay yani ve 3 yıl boyunca maaşını alma sözü veren vatandaşlara herhangi bir şart öne sürülmeden 750 TL tutarında bir emekli promosyon ödemesi yapılacak.

Emekli promosyonu müracaat işlemlerini yapma düşüncesi varsa eğer banka şubelerine gidebilirsiniz veya banka hesabınızı kullanmak suretiyle çok kolay bir şekilde internet bankacılığı şifreniz ile beraber, kamu bankaları mobil uygulamalarını kullanarak da emekli promosyon ödemeleri için müracaat işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Kamu bankalarının resmi internet sayfaları üzerinden de aynı şekilde yapılan son dakika açıklamasına göre 3 yıl boyunca emekli aylıklarını kamu bankalarından birinden alma sözü veren vatandaşlara başka bir şarta gerek olmadan 750 TL tutarında emekli promosyonu ödemesi yapılacak.