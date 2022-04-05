Cumhurbaşkanı Talimatıyla Vatandaşlara 10.000 TL Ödeme Yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında kamu bankalarından ödemeler başladı. Devlet destekli olarak vatandaşların yanında durmaya devam eden hükümet yapmış oldukları son kampanyalarda özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlara bankalar aracılığı ile kredi vermeye devam ediyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyalarda işlem yapacak olan kişilerin 36 ay vadeye kadar kredi kullanabileceği haberi geldi. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden 36 ay vadeye kadar kredi kullanmanız durumunda sizlere devlet destekli olarak faiz oranlarından yararlandırarak düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlanacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan bu kampanyaya devlet destekli olarak katılmak isteyen kişilerinde bazı şartlara uygun bir müşteri olması gerekmektedir. Emekli olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, emekli maaşını bankalar üzerinden alan vatandaşlar, daha yüksek limitlerde kredi kullanırken sigortalı olarak çalışan vatandaşların da belli bir süre aynı işyerinde çalışıyor olması istenmektedir.

Yapılacak olan başvurular sonrasında kişilerin kredi notu önemli olmazken, sadece gelir durumuna bakılarak ve daha önceki banka, çalışmalarına bakılarak 10000 TL ödeme yapılacaktır. Ramazan bayramına kadar başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank, bankalarından bir tanesini seçerek sizlerde işlemlerinizi yapabilir, sonucunu hemen öğrenebilir ve acil ihtiyacınız için 10000 TL nakit kullanabilirsiniz.

Devlet destekli olarak verilecek bu kredi kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşlar için Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitesi üzerinden bir başvuru formu açılacak ve bu başvuru formu doldurarak 10000 TL'ye kadar işlem yapacaksınız. Banka hesabı olan vatandaşlar ise şubelere gitmeden hızlı bir şekilde internet bankacılığı üzerinden açılacak olan sayfa ile birlikte bu krediyi kullanabilecek ve banka şubesine gitmeden kendi hesabına para yatırabilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank şubeleri üzerinden de kampanya detayları hakkında bilgi alarak başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz.