Ayşegül Çınar ile Sevgilisinin Soruşturma Sürecinde Yeni Gelişmeler Yaşandı

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ile sevgilisi Furkan Çalıkoğlu Karaköy'de bulunan bir otelin restoranında yüksek sesli konuşmaları sebebiyle kendilerini dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlilerine direnmişti. Yaşanan olay sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri ile bekçilere saldıran oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi Furkan Çalıkoğlu gündemde yer almıştı. Son olarak ünlü oyuncu Çınar ve sevgilisi hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bilgisine ulaşıldı.

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken çift şüpheli sıfatıyla ve aralarında otel görevlileri ile polislerin yer aldığı 14 kişi de müşteki sıfatı ile yer aldı. Konu hakkında hazırlanan iddianameye göre Furkan Çalıkoğlu isimli şahıs restoranda yemek yiyip alkol aldı ve daha sonra telefonla konuştuğu kişiye yüksek sesli bir şekilde tehdit ve hakaretler yağdırdı. İddianamede diğer müşterilerin de bu durumdan rahatsız olduğu şeklinde açıklamalar yazıldı.

Müşterilerin rahatsız olması ardından özel güvenlik görevlileri Furkan Çalıkoğlu’na dışarı çıkması gerektiğini iletti fakat Çalıkoğlu kimsenin kendisini oradan çıkaramayacağını ifade ederek güvenlik görevlilerine küfürler savurmaya başladı. Daha sonra bir güvenlik görevlisine vurarak burnundan yaralayan şahsın çıkmamak için direnmeye devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Yaşanan olay sonrası otel görevlileri korkunç durumu polis ekiplerine bildirirken Çalıkoğlu da güvenlik görevlileri ve otel yöneticilerine hitaben tehditler savurmaya devam etti. O sırada yapılan ihbar sonucunda olay yerine gelen polis memurları ise şüpheli şahıs Furkan Çalıkoğlu’nu mutfakta elinde 3 bıçak ile gördü. Polis ekipleri şüpheli şahsı sakinleştirmeye çalışırken Çalıkoğlu ise bulunduğu yeri dağıtacağını ve oranın sahibini öldüreceğini anlattı.

Daha sonra oyuncu Ayşegül Çınar da polis ekipleri gibi sevgilisi Çalıkoğlu’nu sakinleştirmeye çalıştı ve Çalıkoğlu da sevgilisinin yanına getirilmesini söyleyerek küfür etmeyi sürdürdü. Şahsın mutfağa doğru koştuğu sırada polis ekipleri tarafından engellenmeye çalıştığı bilgisine ulaşılırken şahıs bir polis memurunun belinden silah alarak duvara ateş etmeyi de ihmal etmedi.