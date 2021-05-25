Aynı Futbolcuya Hem Beşiktaş Hem de Galatasaray Talip Oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün formasını taşıyan Barış Alper Yılmaz'ın transferi için siyah-beyazlı takım ve sarı-kırmızılı takım, genç futbolcu için harekete geçti. Beşiktaş ve Galatasaray , Barış Alper Yılmaz’ı kendi takımlarında görmek istiyor. Ankara ekibi 20 yaşındaki Barış Alper Yılmaz için bonservis olarak 3 milyon Euro istiyor. Siyah-beyazlı takımın Ankara ekibiyle temasta olduğu Yılmaz için kulübü 3 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan da kendisine pay istiyor.

TFF 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü'yle sergilemiş olur performans ile dikkatleri üzerinde toplayan 20 yaşındaki genç futbolcu Barış Alper Yıldız'ın transferi için Beşiktaş ve Galatasaray her iki takımda devreye geçti. Her iki takımda yıldız futbolcuyu takımında görmek için harekete geçti. Yılmaz, Ankara Keçiörengücü’nde sevgili diye performans ile Sarı kırmızı ve Siyah beyazlı takımın dikkatini çekti.

Beşiktaş Önde

Öğrenilen bilgilere göre; 20 yaşındaki,Barış Alper Yılmaz kanat oyuncusu olarak biliniyor. TFF 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü'yle sergilemiş olur performans ile dikkatleri üzerinde toplayan 20 yaşındaki genç futbolcu Barış Alper Yıldız'ın transferi için Beşiktaş ve Galatasaray her iki takımda devreye geçti. Barış Alper Yılmaz'a Galatasaray ve Beşiktaş açıkça talip oldu. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Ankara Keçiörengücü yetkililerini bizzat arayarak genç yıldız sipariş Alper Yılmaz’ın hakkında bilgi istemesine rağmen yönetimde yaşanan bazı belirsizlikler nedeniyle sarı-kırmızılı takımın bir adım geride kalmasına sebep oluyor. Siyah-beyazlı takımın Ankara ekibiyle temasta olduğu oyuncu için kulübü 3 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan da kendisine pay istiyor. Kulüpler ise bu miktarı pazarlık sırasında masada bir miktar daha indirmeyi hedefliyor. Takımı ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki genç yıldız Barış Alper Yılmaz, TFF 1. Lig'de Keçiörengücü formasıyla 8 gol atıp 5 asist yaptı. Yılmaz, ilerleyen dönemlerde gelecek vaad eden genç futbolcular arasında yerini alıyor.