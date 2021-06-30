Aylık 392 TL Taksitle, 10.000 TL Faizsiz Kredi Veren Kuveyt Türk Bankası, Başvuru Rekoru Kırdı, Faizsiz Nakit İmkanı

Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden yeni bir faizsiz kredi kampanyası başladı. İhtiyaç, finansman desteği olarak verilecek bu kredileri almak isteyen kişiler, 36 ay vadeye kadar faizsiz kredi kullanabilecek. Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden yapılan bu kredi açıklaması ile birlikte 10000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeli aylık 392 TL taksitle faizsiz kredi verileceği duyuruldu. İhtiyaç sahibi olan ve acil paraya ihtiyacı olan kişiler başvuru yaparak bu faizsiz krediyi kullanabilir. Kuveyt Türk üzerinden verilen bu kredilerde, İslami usullere göre, kredi kullandırılarak işlemler için faiz yerine kar payı oranları belirlenmektedir.

10.000 TL Faizsiz Kredi

Kuveyt Türk Katılım Bankası, 10000 TL faizsiz kredi kampanyasını internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Duyuru yapılması ile birlikte başvuru ekranı açıldı. Bankalardan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler ve faizsiz olarak işlem yapmak isteyenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden tüm bankacılık işlemlerini, faizsiz olarak yapabilecektir. Katılım bankası olması sebebiyle tüm bankacılık işlemleri ve kredi kredi kartı gibi ürünlerden yapılacak olan tüm işlemlerde 0 faiz işlemler uygulanıyor. 10000 TL faizsiz kredi kullanmak istiyorsanız da Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirli şartlara uygun olması durumunda bu kredileri banka şubeleri üzerinden yapacakları başvurular ile birlikte alabileceklerdir. Size en yakın, Kuveyt Türk Katılım Bankası şubelerine giderek bu bankadan hemen kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kredi başvurusu yapabileceksiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan hemen sonra banka, sizleri değerlendirmeye alacak. Bu değerlendirme sonucunda hemen aynı gün içerisinde kredi sonucu sizlere söylenecektir. 10.000 TL'ye kadar verilecek olan yeni yapılan bu kampanyada ilk taksit ödemesini 3 ay erteleme yapabilir ve toplamda da 36 ay vadeye kadar faizsiz 10000 TL kredi kullanabilirsiniz.

Aylık Ödeme "392 TL"

Aylık ödeme 392 TL olarak verilmektedir. Alacağınız bu kredilerde, eğer faizsiz 10000 TL kredi kullanacaksanız ve 36 ay vadeli yapacaksanız bu taksiti aylık olarak ödeyebilirsiniz. Banka vermiş olduğu faizsiz kredi de 1.66 faiz oranı yerine kar payı oranı uygulayacaktır. Aldığınız 10000 TL kredi için kar payı uygulandıktan sonra aylık taksit ödemeniz 392 TL olarak, Kuveyt Türk bankaların şubelerinden yapılacaktır.