30 Gün Sonra Başlayacak Kampanya, Bugün Başladı, Herkes Şaşkına Döndü! Hesaplarda 20.000 TL Nakit Var!

30 gün sonra başlayacak olan kredi kampanyası bugün başladı. Kişilerin hesaplarına 20000 TL'ye kadar kredi yatıyor. Sizlerde bu kampanyaya katılarak, ihtiyacınızı hızlı bir şekilde giderebileceksiniz. QNB Finansbank üzerinden yapılan açıklama ile birlikte banka hesabı olan veya olmayan kişiler bu kredileri hemen kullanabilecekler. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler bu kredileri alabilmesi için banka tarafından belirtilen şartlara uygun müşteri olması ve başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru yaptıktan sonra onay alan kişiler hemen kredilerini banka hesaplarına atabilirler. Banka hesabına para atabilmeniz için bu bankada hesabınızın olması gerekiyor. Eğer banka müşteri değilseniz, banka şubesinden işlem yapabileceksiniz. QNB Finansbank, bu kredi kampanyasını, bayramdan sonra yapmayı planlıyordu. Yapılan son çalışmalar ile birlikte bugun itibari ile, düşük faizli kredi kampanyasını başlattı.

QNB Finansbank "Kampanya" Başlattı

Bugün Finansbank, üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler bu kampanyaya katılarak, 20000 TL'ye kadar düşük faizli kredi kullanabilecekler. Kredi kullanmak isteyen kişilerin banka kredi notu: 1100 ve üzerinde olması yeterlidir. Banka üzerinden kredi veya kredi kartı kullanmış olan kişiler bu kredileri, şartsız ve kefilsiz olarak banka hesaplarına atabileceklerdir. Diğer bankalardaki ödemelerinizde de eğer bir sıkıntı yoksa ve düzenli ödemeler yapıyor, kredi ve kredi kartı borçlarınızı da gecikme yapmıyorsanız 20000 TL'ye kadar kredinizi hesabınıza atabilirsiniz. Üstelik bazı başvuru yapmayan müşterilerinde hızlı kredi limiti 20000 TL'ye kadar hesaplarına yüklenmiştir. İhtiyacınızın olması durumunda bu krediyi kullanabiliyorsunuz.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Finansbank üzerinden yapılan bu kampanya başvuru yapmak isteyen müşteriler, 20000 TL'ye kadar onay almak istiyorlarsa, birden fazla kredi başvuru yöntemi ile birlikte işlem yapabileceklerdir. Kredi kullanmak isteyen kişiler, 36 ay vadeye kadar bu krediyi onaylı olarak kullanabilirler. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler başvuru yapmak istiyorlarsa, ilk taksit ödemesinde de 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri kullanabilecekler. Kredi başvurusu banka şubelerinden yapılabildiği gibi, ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yapılıyor. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız kredi başvurularında, banka sizlere hemen kredi sonucunu belirleyecek. Onaylı olan kredi tutarını ne kadar olduğunu, SMS ile bildirecektir. Bankanın ayrıca SMS Kredi kampanyası da oldukça tercih edilen bir kredi kampanyasıdır. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderirseniz bu banka üzerinden hemen kredi başvurusu yapmış olacak ve ne kadar kredi onayı aldığınızı bir dakika içerisinde göreceksiniz. Sms ile kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alan kişiler banka şubelerinden kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz olarak ve ayrıca banka müşterisi olan kişilerde, internetten kredilerini kullanarak kredi kullanabilecekler.

Ödeme Planı

20.000 TL kredi onayı alan kişiler, 36 ay vadeye kadar bu kredileri aylık 743 TL ödeme ile geri yapacaklardır. Bankanın bu kredilerde uyguladığı faiz oranı 1.39 olarak geçiyor. Kredilerde sadece 36 ay vade yok. 12 ay vadeli ve 24 ay vadeli kredi seçenekleri ile birlikte, aylık ödemeli olarak belirlenen vade sayılarında da kredi başvurusu yapabileceksiniz.