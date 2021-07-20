Aydilge Vücudunu Değil Aklını Güneşlendirdi

Ünlü sanatçı Aydilge, 2018 senesinde dünya evine girdiği eşi Utku Barış Andaç ile beraber İzmir'e gidip tatil sezonunu açtı. Sarkıcı güneşlenip denize girmek yerine keman sanatçısı eşi ile beraber antik kentleri ziyaret etmeyi tercih etti.

Vücudunu karartmak yerine beynini aydınlatmaya çalıştığını ifade eden ünlü sanatçı Aydilge, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. İşte sevilen şarkıcı Aydilge'nin eşi ile birlikte İzmir'de tatil yaptığı sırada gündem olan açıklamaları ile ilgili merak edilen detaylar...

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenler Meydanı’nda sahne alan başarılı isim Aydilge, konser bitimi ardından 2018 senesinde nikah masasına oturduğu kendisi gibi müzisyen olan eşi Utku Barış Andaç ile beraber İzmir'e tatil yapmaya gitti. Ünlü isim eşi ile çıkmış olduğu tatil sırasında açıklamalar gerçekleştirdi ve söyledikleri ile gündem oldu.

Deniz ve güneş temalı olan tatiller yerine kültürel gezileri tercih ettiğini ifade eden 42 yaşındaki sanatçı Aydilge, kendisi gibi müzisyen olan eşi Utku Barış Andaç ile beraber Pamukkale, Efes ve İzmir Selçuk yörelerindeki Ööen yerlerine ziyaretler gerçekleştirdi.

Vitiligo hastalığı sebebi ile güneşe çıkmasının yasak olduğu bilinen 42 yaşındaki sanatçı Aydilge, yasağı çiğnedi ve tarihi olan tutkusu sebebi ile antik kentleri ziyaret etti. Deniz ve güneş temalı olan bir tatil yerine tarihi yerleri gezmeyi tercih eden ünlü isim, yapmış olduğu açıklamalar ile adından söz ettirdi.

Önceki günlerde İstanbul Esenler Meydanı’nda sahne alması ardından keman sanatçısı eşi Utku Barış Andaç ile İzmir'e tatil yapmaya giden başarılı isim Aydilge'nin açıklamaları ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Saatler boyunca güneş altında uzanıp yatmanın kendisine göre olmadığını ifade eden 42 yaşındaki başarılı sanatçı Aydilge, vücudunu değil aklını güneşlendirmeyi sevdiğini söyledi.