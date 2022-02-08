Ayçiçek Yağı 11 TL’den Satılacak ve Herkes Dilediği Kadar Satın Alabilecek! Marketlerden Duyuru Geldi

Ülkemiz genelinde son günlerde yaşanmakta olan gıda ürünleri fiyat artışı sebebiyle marketler genel olarak belirlenmiş ürünlerde indirim yapmaya devam ediyordu. Bu indirimlerden biri de Ayçiçek yağı oldu. Duyan herkes bu habere çok sevindi.

Kuru gıda çeşitlerinden un ve toz şekere değin birçok üründe güncel biçimde indirimler bulunuyor. Devreye en son giren kampanya genelinde ise Ayçiçek yağının 11 TL’ye değin düşeceğine dair bilgiler dolaşmaya başlandı. Herkes pür dikkat bu haberi takip ediyor.

Fakat hangi marketin bu işlemleri başlatacağı da vatandaşların en merak ettiği mevzulardan biri haline gelmiş durumdadır. Daha evvel gerçekleştirilmiş olan kampanyaların büyük bir kısmında Ayçiçek yağını yalnızca 3 tane alabilmekle sınırlamışlardı.

Marketlerden gelecek olan bu açıklamadan sonra 11 TL’ye değin düşecek olan Ayçiçek yağından alabilmeniz için belirli düzeyde harcama yapmanız gerekecektir. Ne kadar fazla harcama gerçekleştirirseniz o derece Ayçiçek yağını fazla alabileceksiniz.

Kampanyaya dair herhangi bir marketten henüz açıklama gelmedi. Gelen haberlere göre BİM ya da ŞOK Marketler zinciri tarafından Ayçiçek yağının 11 TL’lik bir meblağ karşılığında verileceği söyleniyor.

Yapılacak olan bu ilgi çekici kampanya başladığı an sizlere haber vereceğiz. Kampanya başlayınca sadece Ayçiçek yağı için değil, öteki baklagiller için de indirim başlayacaktır.

Bu indirimlerde ne kadar fiyat açıklanacağı merak ediliyor. 11 TL’ye verilecek Ayçiçek yağı kampanyasında 15 günlük bir devam süreci olacağı da söylenenler arasında yer alıyor diyebiliriz.

Hangi Markanın Ayçiçek Yağı İndirimli Satılacak?

Gerçekleştirileceği düşünülen Ayçiçek yağı fiyatı indirimi konusuyla beraber bireyler, hangi marka ya da markaların bu indirimleri oluşturacağını merak etmeye başladı. Ayçiçek yağına indirim yapacak olan mağazaların kendi üretimi olan yağlarda indirim yapması söz konusu olacak. BİM marketleri tarafından eğer bu kampanya başlatılacak olursa kendi markası olan Sole marka yağı için indirim gerçekleştirilecek demektir. Bu haberi sık sık araştırmaya devam edin, ilerde son derece olumlu anlamda birtakım gelişmelerin yaşanacağı düşünülüyor ve öngörülüyor. Ayrıntılar için haberlerimizi okumaya devam edebilirsiniz.