Avrupa, Rusya-Ukrayna Gerilimi Nedeniyle 'En Tehlikeli An' İle Karşı Karşıya

Avrupa Birliği dış politika sorumlusu Josep Borrell, Avrupa'nın Soğuk Savaş'tan bu yana en tehlikeli anını Rusya'nın Ukrayna'yı işgali korkusuyla yaşadığını söyledi.

Borrell Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, "Anladığım kadarıyla, Soğuk Savaş'ın sona eki sonrasında Avrupa'da güvenlik için en tehlikeli anı yaşıyoruz." dedi.

Bakan'ın yorumları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova ziyareti sırasında savaştan kaçınmayı ve güven inşa etmeyi amaçladığını söylemesiyle geldi.

Gezi, Macron'u Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yısamaya başlamasından bu yana Moskova'yı ziyaret eden ilk üst düzey Batılı lider yapıyor.

Nisan ayında yeniden seçilmek istemesi beklenen Macron, Paris'in Washington ve diğer Batı başkentlerinin bir Rus saldırısının yakın olduğu yönündeki tahminlerine şüpheyle yaklaşmasıyla kendisini Ukrayna konusunda potansiyel bir arabulucu olarak konumlandırdı.

Macron, Rusya devlet başkanına "elbette savaştan kaçınmamıza ve güven, istikrar, görünürlük tuğlaları inşa etmemize izin veren" "yararlı" bir yanıt aradığını söyledi. Putin ise Rusya ve Fransa'nın "Avrupa'da güvenlik alanında olup bitenler hakkında ortak bir endişe" paylaştığını söyledi.

Putin, "Fransa'nın mevcut liderliğinin ve bizzat cumhurbaşkanının, ciddi bir tarihsel perspektif için Avrupa'da eşit güvenlik sağlanmasıyla ilgili krizi çözmek için ne kadar çaba sarf ettiğini görüyorum." dedi.

Gezi arifesinde, Salı günü Kiev'e de gelecek olan Macron, Journal du Dimanche gazetesine şunları söyledi: "Rusya'nın bugünkü jeopolitik hedefi açıkça Ukrayna değil, NATO ve AB ile birlikte yaşama kurallarını açıklığa kavuşturmaktır."

Macron gelişinde gazetecilere şunları söyledi: "Oldukça iyimserim ama spontane mucizelere inanmıyorum."

Moskova'dan haber yapan El Cezire'den Dorsa Jabbari, görüşmeden sonra farklılıkların devam ettiğine dair bir his olduğunu belirterek, Putin'in macron ile görüşmek için ilk kez "kaba" göründüğünü, ancak görüşmeler sona erdikten sonra "biraz farklı bir hikaye olduğunu" belirtti.

"Vladimir Putin'den o kadar iyimserlik gelmedi; silahlarına ve amacına çok bağlıydı ve söylemesi gereken bazı şeyler çok, çok, çok, gerçekti." dedi.

"Şu anda hissettiği hiçbir şeyi şekerle kaplamak yoktu. Ukrayna'nın NATO'ya katılması ve Ukrayna'nın Kırım'ı geri almaya çalışması halinde savaş çıkar dedi."

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov görüşmeler öncesinde şunları söylemişti: "Durum, bir toplantı boyunca kararlı atılımlar bekleyemeyecek kadar karmaşık."

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Washington'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u ağırlarken, krize çözüm bulmak için "lockstep'te çalıştıklarını" söyledi. Biden, diplomasinin tüm taraflar için en iyi yol olduğunu söyledi.

Rusya, Ukrayna sınırları yakınlarına 100 binden fazla asker konuşlandırdı. İşgal planlamasını reddetmesine karşın, NATO' nun Ukrayna' yı asla kabul etmeme ve Doğu Avrupa' dan bazı askerleri geri çekme sözü de dahil olmak üzere taleplerinin yerine getirilmemesi halinde belirtilmeyen "askeri- teknik tedbirler" almaya hazır olduğunu söylüyor.

Pentagon'dan Pazartesi günü yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırı boyunca askeri güç eklemeye devam ettiği bildirildi.

Pentagon sözcüsü John Kirby, "Hafta sonu boyunca bile, Sayın Putin'in Ukrayna sınırı boyunca ve Belarus'ta güç kabiliyetine katkıda bulunduğunu gördük." dedi. "100.000'in çok kuzeyinde ve büyümeye devam ediyor."