Ayçiçek Fiyatları 64 TL'ye Düştü! BİM, ŞOK, A101, Migros Hafta Sonu İndirimine Girdi!

BİM, A101, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi marketlerinde yağ fiyatlarına getirilen zamlar nedeni ile oldukça olay yaratmıştı. Şimdi ise yağ durumunda büyük bir adım atmış olan BİM, Sole marka ayçiçek yağında indirime gidildiğini duyurdu. Peki ama BİM’in yağ fiyatları ne kadar oldu? A101, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi marketlerinde ayçiçek yağı indirime girdi mi?

BİM ayçiçek yağı indirimi

BİM marketlerde, stok sorunu yaşanmasının öncesinde 5 lt Sole marka Ayçiçek Yağı 109 TL, iken 2 lt Sole Ayçiçek Yağı 45.90 TL üzerinden satılmaktaydı.

İndirim haberlerin yayınlanmasından sonra marketlerdeki stok durumu dikkate alınarak yağ fiyatları yeniden güncellendi ve yağlar 130 TL üzerinden satışa sunmaya başlamıştı ancak vatandaşların alım gücündeki düşüş, yağların fiyatlarının giderek arttığını göstermektedir. Özellikle son birkaç haftadır yağ fiyatlarında yaşanan artış vatandaşın alım gücünü giderek zorlaştırmakta bu durumda 130 TL’den satılan ya 500 TL’ye kadar yükseliş göstermektedir.

BİM, A101, Migros,ŞOK, Tarım Kredi ve TMO Yağı Fiyatları

1 LT Turna sıvı yağ 37 TL, 2 lt Turna sıvı yağ 56 TL; 1 lt Yudum ayçiçek yağı 37 TL, 2 lt Yudum ayçiçek yağı 64 TL, 5 Lt Migros Ayçiçek Yağı 148.75 TL, 4 Lt Yudum Ayçiçek Yağı 159.90 TL, Komili 4 LT Ayçiçek Yağı 102 TL, Orkide 4 LT Yağ 158.90 TL, Emek 4 LT ayçiçek yağ 147 TL'den satışa sunulmaktadır.