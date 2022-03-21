Hesaplara 2292 TL Yattı: TC Kimlik Numarası ile Kontrol Edin!

Destek ödemelerini bekleyen yüz binlerce vatandaşımızın hesabına paralar yatmaya başladı. Mart ayı ödemeleri de ay sonuna kadar tamamlanacaktır. Devlet nezdinde engelli kişilere, yardıma muhtaç olan yaşlı ve hasta kişilere de bakanlar üzerinden her ay ödeme yapılmaktadır. Ödemeler il bazlı olarak gerçekleşirken, banka hesaplarına da 2292 TL yatırılıyor. Evde bakım maaşı hakkından yararlanmak isteyen vatandaşlar da bu ödemeler için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilmektedir.

2022 EVDE BAKIM MAAŞ TUTARI

Evde Bakım Yardımı olarak ödenmekte olan maaş ödemesi ise 2.292,02 TL olarak ödenmektedir. Bu maaş ödemesinin yatıp yatmadığını da kontrol etmek için e-devlet üzerinden sorgulama yapabilir ve yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz. Sorgulama yapabilmek için ise E-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra arama kısmına engelli maaş sorgulama yazarak, maaşın hesaplara geçip geçmediği bilgisini edinebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞ SMS SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alan kişiler, cep telefonlarının mesaj bölümünden BAKIYE yazıp, 4747 numarasına sms atarak sorgulama yapabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Bugün itibari ile engelli maaş ödemesi yapılan iller; Tokat, Kırşehir, Bolu, Osmaniye, Ordu, Afyon, Hatay, Çanakkale, Aksaray, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Ankara, Kırıkkale, Balıkesir, İstanbul, Konya, Kocaeli, Şanlıurfa, Niğde, Bilecik, Uşak, Gaziantep, Manisa, Mersin, Çorum, Samsun, Bursa, Adana, Batman, Düzce, Sakarya, Kayseri, Tekirdağ illeri için ödemeler yapılmıştır. İlerleyen günlerde ise kalan iller için ödemelerin yapılması beklenmektedir.