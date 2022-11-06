Son Dakika: Bu Hafta Olacak! Hem Kiracı Hem de Ev Sahibi Sevinecek! 2,500 TL Ödeme!

Bu haber hem ev sahiplerini sevindirecek hem de kiracıları. 2 500 TL tutarında ödeme yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara destek! Bakan tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkemizde milyonlarca dar gelirli aile mevcut durumda. Onlar biraz olsun rahatlatmak adına yardım paketi düzenlendi. Bu yardım paketinden hem kiracılar hem de ev sahipleri başvuru yapabilecek.

Önceki yıllarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli aileler için doğalgaz yardımı gerçekleştirmişti. Yaşanan enflasyon ve enerji fiyatlarındaki artışlar nedeni ile farklı noktada harekete geçerek yardım uygulaması başlattı. İhtiyaç sahibi birçok kişiye yardım yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna paylaşılan sosyal yardım projeleri ile ilgili tüm detaylar Bakan tarafından açıklandı. Önceki yıllarda yapılan yardımların 1 500 TL tutarda olduğu fakat bu yıl doğalgaz fiyatlarında yaşanan artışlar nedeni ile yapılacak olan yardımlarda fiyat arttırılmasına karar verildi.

Önceki yıllarda vatandaşlara yapılan doğalgaz ödemeleri 415 TL ile 1 500 TL arasında gerçekleşirken, bu yıl doğalgaz destek ödemelerinde güncelleme yapılarak vatandaşa 900 TL ile 2 500 TL arasında doğalgaz destek ödemesi yapılmasına karar verildi.

Yapılacak olan doğalgaz yardım paketinden hem kiracılar faydalanırken hem de ev sahipleri faydalanmış olacak. Her iki tarafında faydalanabilmesi için başvurunu yapılması gerekir. İlk ödemelerde 300 bin den fazla haneye yapılacak. Bu yıl için yapılmış olan düzenlemeler ile doğalgaz destek paketinin daha fazla vatandaşa ulaştırılması amaçlanıyor.

Doğalgaz Destek Ödemesinin Detayları

Gerek ev sahipleri gerek se kiracıların başvuru yapabileceği doğalgaz yardım paketi için isteyen vatandaş e devletten başvuru yapabildiği gibi, isteyen vatandaşta ikametgâhının bulunduğu il ya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı şubelerinden yapabilir.

Doğalgaz yardım desteğinden faydalanabilme kriterleri şunlardır: Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı olmak, başvuruyu yapan vatandaşın doğalgaz alt yapısı olan bir il veya ilçede ikamet ediyor olması, ikamet ettiği bölgede ön ödemeli veya faturalı sayaca bağlı olan bir doğalgaz aboneliğinin bulunması ve mesken abone grubunda yer alması.