Ayça Ayşin Turan’dan Yeni Proje ve Yeni Partner Müjdesi

Son zamanların başarılı genç ve popüler isimleri arasında bulunan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan rol aldığı dizilerde sergilemiş olduğu performans ile ilgileri üzerine topluyor. 1992 doğumlu olduğu bilinen ünlü oyuncu öncelikle 2008 senesinde rol aldığı Affedilmeyen isimli proje ile ekranlarda yer almıştı. Daha sonra Hayal ve Gerçek ve Dinle Sevgili gibi televizyon dizileri projeleri ile geniş bir hayran kitlesi eden ünlü oyuncu asıl çıkışını ise Karagül dizisi ile gerçekleştirmişti.

Karagül dizisinde Ece Uslu'nun ikiz kızlarından birine hayat veren genç oyuncu Ayça Ayşin Turan sergilediği performans ile ismini geniş kitlelere tanıtmıştı. Daha sonra Meryem, Altınsoylar, Zemheri, Arıza ve Hakan Muhafız gibi diziler ile de ekranlarda yer alan ünlü oyuncu rol aldığı her projede kendisini daha da geliştirmeyi başarmıştı. Ünlü oyuncunun dram dizileri sonrasında romantik komedi projesi olan Ada Masalı isimli dizide de oynaması ünlü ismin kariyerinde önemli bir nokta olarak görülmüştü.

Söz konusu dizide Alp Navruz ile partner olan ünlü oyuncu daha sonra partneri ile aşk yaşamaya başlamış ve bu haber ile magazin dünyasını sallamıştı. Çift bugünlerde ise mutlu beraberliklerine devam ediyor ve dikkatleri üzerinde topluyor. Dizi hayranları ise projenin bitmesine rağmen ikiliyi merak ve heyecan içerisinde takip ediyor.

Bir süre önce Alp Navruz ile Ada Masalı dizisinde yer alan Ayça Ayşin Turan'ın yeni projesinin belli olduğu yönünde haberler yazıldı. Oyuncunun ekrana dönüşünün biraz daha bekleneceği öğrenilirken ünlü ismin bir sinema filmi ile sevenleri ile buluşacağı öğrenildi. Ayça Ayşin Turan'ın rol alacağı projenin isminin ise Gelin Benim isimli sinema filmi olduğu ortaya çıktı ve filmin Disney Plus için çekilmesinin planlandığı öğrenildi. Bunun yanı sıra Ayça Ayşin Turan'ın partneri olacak isim ise Serkan Çayoğlu olarak belirtildi.