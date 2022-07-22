Halkbank İçin Kötü Haber

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Halkbank davasında, Başsavcı Elizabeth Prelogger, Halkbank muhalefetine karşı mahkemede dava açtı. Başsavcı Prelogger, Halk Bank'ın iddialarının aksine, çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan bankalar hakkında kovuşturma açılabileceğini söyledi.

Başsavcı Elizabeth Prelogger, dilekçesinde muhalefetin görevden alınması gerektiğini ve yabancı kuruluşların muhalefeti kabul etmek için tek başına yeterli olmadığını söyledi. Yabancı kuruluşların da yargılanabileceği vurgulandı.



Halkbank itirazda, hisselerinin çoğunun Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olduğunu ve ABD'de yargılanamayacağını iddia ediyor. Duruşmanın uluslararası ve ABD yasalarını ihlal ettiği söyleniyor.



Mahkeme karar verecek



ABD Yüksek Mahkemesi daha önce New York Güney Bölgesi Başsavcısına 16 Haziran'a kadar temyiz başvurusunda bulunmasını emretmişti, ancak bu süre 18 Temmuz'a uzatılmıştı.

Başsavcı Elizabeth Prelogger mahkemeye başvurdu. Anayasa Mahkemesi karar vermeden önce savcının başvurusunu değerlendirecek.

Mahkeme, Başsavcı Prelogger'ın itirazını haklı bulursa, Halk Bank'ın talebi dikkate alınmayacak ve yargılamaya durdurulduğu yerden devam edilecek. Mahkeme, Halk Bank muhalefetinin haklı olduğunu tespit ederse, dava, teklifin değerlendirilmesi üzerine Yüksek Mahkeme tarafından karara bağlanacak.