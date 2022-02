ABD'li Milletvekilleri Ülkede 900 Bin COVID'linin Ölümüne İşaret Etti

Amerika Birleşik Devletleri yasa koyucuları, ülkedeki 900.000 COVID ölümünü kutlamak için Kongre Binasında bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Yetkililer, ABD meclisinin ışık taşıyan koltuğunun basamaklarına yürüdüler ve ABD Ordu Korosu Pazartesi günü Shall We Gather at the River ve God Bless America'yı seslendirirken sessizce durdular.

Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, iki partili yasa koyucuların önünde durdular.

Pelosi daha sonra Twitter'da "Bu gece, COVID-19'a trajik bir şekilde kaybedilen 900.000'den fazla Amerikalıya saygılarını sunmak için Bir Dakikalık Sessizlik için Kongre Üyelerine katıldım" diye yazdı. "Onların hatıralarında, bu pandemiye bir son vermek için çalışmalarımıza devam edelim."

Yasa koyucular gözlemlerini kaybetmeden kısa bir süre önce, Washington Ulusal Katedrali cenaze zilini 900 kez çaldı.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre, anma töreni ABD'nin 900 bin ölü sayısını geçmesinden üç gün sonra gerçekleşti.

Ülkede günde yaklaşık 2 bin 400 kişi COVID-19'dan ölmeye devam ediyor ve ölüm oranının yılın başındaki bir enfeksiyon dalgası sırasında enfekte olduklarına inanılıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, günlük vakalar yaklaşık 800 bin ile rekor zirveye ulaştıkları Ocak ayı ortasından bu yana önemli ölçüde düştü ve son iki haftada 47 eyalette düşüşte.

Öte yandan, COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı Ocak ortasındaki aynı döneme göre yüzde 24 azaldı.

Pazartesi günü itibarıyla ülkede yaklaşık 110 bin kişi COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yine de, ABD, pazartesi günü itibarıyla dünyadaki herhangi bir ülkenin son 28 gün içinde en yüksek vaka sayısına sahip oldu ve bu süre içinde 15 milyondan fazla enfeksiyon bildirildi.

Bu dönemde en az 63 bin 255 kişinin COVID-19'dan öldüğü bildirildi.

Federal yetkililer, özellikle aşılanmış olanlar için genel olarak daha hafif semptomlara neden olan Omicron varyantının en son dalgasının ortasında daha fazla kilitlenmeyi desteklemeyi büyük ölçüde reddettiler.

Bunun yerine, yaygın testlere ve aşı kampanyalarını desteklemeye odaklandılar.

Aşının bir yıldan uzun süredir mevcut olmasına rağmen, ABD'deki insanların sadece yaklaşık yüzde 65'i tamamen aşılanmış durumda.