Atv'nin Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi Güçlü Kadın Karakterleriyle Dikkat Çekiyor

ATV’nin Salı akşamları yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, aksiyon dolu sahneleri ve kadınların ön plana çıktığı hikâyesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Aslı Sevi tarafından canlandırılan Azade karakteri, güçlü bir kadın olarak hikâyede öne çıkıyor ve izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Aslı Sevi, Dizi TV Programında Yaptığı Röportajda Anlattı

Azade karakterinin kendisini gururlandırdığını ve kadınların güçlü olmalarının toplumumuzda örnek teşkil etmesi gerektiğini söylüyor. Kadınların hayatlarını daha kolaylaştıracak yollar göstermeleri gerektiğine de vurgu yapıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, güçlü kadın karakterleriyle ve ilgi çekici hikâyesiyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Aslı Sevi'nin Azade karakteriyle verdiği mesaj da, kadınların güçlü olmalarının ve hayatlarını kolaylaştıracak yollar göstermelerinin önemini vurguluyor.

Aslı Sevi, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde canlandırdığı Azade karakteriyle uyumlu bir performans sergiliyor ve rolünün hissiyatını başarıyla yansıtıyor. Kendisini geliştirmiş bir kadın karakterini canlandırmaktan mutluluk duyan Sevi, Azade'nin karakter özellikleri hakkında şunları söylüyor: Geleneksel ama modernizmi de içinde yaşayabilen, abilerini ve babasını yönetebilen, dostlarıyla kuvvetli ilişkileri olan birisi.

Azade'nin Ömer Asaf Karakteriyle Uyumuna da Dikkat Çekti

Sevi, Azade'nin şefkat duygusu yüksek olsa da güçlü kişilikleri tercih ettiğini belirtiyor. Hikâyede aksiyon dolu sahnelerde de yer alan Aslı Sevi, karakterine olan uyumuyla ve performansıyla izleyicilerden olumlu tepkiler alıyor. Aslı Sevi, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde yer alan aksiyon dolu sahnelerde rol alırken büyük bir keyif aldığını ifade ediyor.

"En keyif aldığım sahneler" olarak tanımladığı bu tür sahnelerde çalışırken güvenliği sağlayabilmek için özel olarak eğitildiğini belirten Sevi, aynı zamanda çocukluğundan beri bu tarz sahnelerle aşinalığı olduğunu da sözlerine ekliyor.

Dizide bu tarz sahneleri gerçekleştirmenin kendisi için güzel bir deneyim olduğunu belirten Aslı Sevi, rolüne ve karakterine olan bağlılığı sayesinde sahnelerin başarıyla tamamlandığını dile getiriyor. Bu tür sahnelerdeki başarısının yanı sıra Sevi, rolüne olan uyumu ve performansıyla da dizinin hayranlarından olumlu geri bildirimler alıyor.