Akbank ihtiyaç sahiplerine 10.000 TL ödeme verecek! 18 yaş üzerindekiler alabiliyorlar. Akbank üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 10000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak işlem yapılacak ve nakit kredi kullandırılacaktır.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda Akbank sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucuna vererek, düşük faiz oranları ile masrafsız ve gelir belgesiz olarak kredi imkanı verecek. Son zamanlarda yapılan ihtiyaç kredisi kampanyalarında en çok tercih edilen bankaların başında olan Akbank, yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte hem SMS ile hem de mobil uygulama üzerinden sizlere kredi imkanı tanımaktadır. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek, kredi onayı alabilecekleri bu kampanyaya katılabilmeleri için banka kredi puanı 1200 üzerinde olması gerekiyor.

Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu, 10000 TL olarak nasıl yapılır?

ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, Akbank üzerinden nasıl işlem yapacaklarını araştırmaktadırlar. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlara, Akbank üzerinden SMS atarak hemen işlem sonucunu öğrenebiliyor. Akbank üzerinden 44 25 numarasına kredi yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı yazarsanız, bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Banka şubeleri üzerinden onaylanan tutar kadar kredi kimliğinizle birlikte gelir belgesiz olarak kullanmanız mümkün olmaktadır.

Akbank, sadece kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlara SMS ile değilde, SMS haricinde de Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu yaptırmaktadır. Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilmeniz için banka müşterisi olmanız ve bu bankanın bir internet bankacılığı şifresini oluşturmanız gerekmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız onbin tele başvurularda 36 ay vadeye kadar işlem yaparken, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunulmaktadır.