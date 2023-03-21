ATV Dizisi Başım Belada Final Yapabilir

Pek çok yeni proje 2022- 2023 dizi sezonunda izleyici karşısına çıkarak televizyon ekranlarında yayınlanmıştı. Fakat ATV dizisi olan Başım Belada isimli yapım ise yeni diziler arasında çok talihsiz bir yerde bulundu. Merih Öztürk ile Keremcem ikilisinin başrolde performans sergilediği Başım Belada isimli dizi hem dram hem de komedi özelliğini bir arada bulunduruyordu. Dizi hakkında elde edilen son bilgilere göre projenin 2. bölümünü yayınlaması ardından çok düşük izlenme oranları elde ettiği öğrenildi. Yaşanan bu gelişme sebebiyle Başım Belada dizisinin yayından kaldırılma kararı ile karşı karşıya kaldığı açıklandı ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi.

Basında Başım Belada dizisi ile ilgili bazı haberler yer aldı ve projenin 5. bölümde final yaparak yayın hayatına sonlandıracağı öne sürüldü. Dizi hakkında final kararının alınıp alınmayacağının gündemde olması özellikle Keremcem hayranlarını ve seyirci grubunu rahatsız etti. Yaz döneminde izleyiciyle buluşan Gül Masalı dizisine sonradan dahil olan Keremcem bu defa Başım Belada dizisi ile hayranları karşısına çıkmıştı. Fakat Başım Belada dizisi gibi Gül Masalı isimli projede yine düşük reyting oranları sebebiyle kısa süre içerisinde yayın hayatını sonlandırmıştı.

Henüz 2. bölümünü izleyici karşısına çıkarmış olan dizi için final kararının alınıp alınmayacağının gündemde olması bir talihsizlik olarak yorumlandı. Kısa süre içerisinde almış olduğu düşük izlenme oranları ile 2023 senesinin en şanssız dizisi olarak dikkat çeken Başım Belada isimli proje sevenlerini üzüntüye boğdu.

Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk ve Umut Oğuz gibi oyuncuların kadroda bulunduğu Başım Belada isimli televizyon dizisi projesi pazar akşamlarında yeni bölümlerini izleyiciyle buluşturuyordu. 26 Mart pazar akşamında ise söz konusu projenin 4. bölümü ekranlarda yayınlanacak. Sosyal medyada da durum çok farklı değil ve dizi hakkında fazla paylaşım yapılmıyor.