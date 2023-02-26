Erken Emekli Olmak İsteyenler Dikkat: Son Günler Geldi Çattı! İşlem Yapmanız Gerekiyor

Emeklilik Hayalini Kuran Vatandaşlar Bu Habere Dikkat! Emeklilik İçin Artık Son Günler! Emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren o müjdeli haber sonunda duyuruldu. Bağ-kur’lu olan vatandaşların var olan prim borçlarındaki yapılandırma fırsatında ise artık sona gelindi. 28 Şubat için son başvuru tarihi olarak belirlenmişken, söz konusu borçlarında 5 gün süre dahilinde silinmiş olacağı aynı zamanda istemiş olanlarında kredi kullanabilecek belirtildi.

Kamu kurumlarına karşı borçlarına yönelik bir yapılandırma fırsatı sunulmuştu. Yapılandırma fırsatından faydalanmak isteyenler için ise 28 Şubat son gün olarak belirlendi. Yapılandırma başvurusunda bulunanlar ise borç yükünden rahat bir şekilde kurtulma şansına sahip oluyor. Prim borcunu ödeyemeyen vatandaşlar için borçlar silinerek, hizmet süreleri ise dondurulmaktadır. Tüm bunların yanı sıra ise Bağ-Kur’luya karşı emeklilik olmak için bir kapı aralamış durumda. Bu fırsat ile birlikte tüm emeklilik bekleyenler için yeni bir şans da doğmuş oldu. Mevcut araştırmaları gerçekleştirirken haberimizin detayında gerekli açıklamaları bulabilirsiniz.

Emeklilik İçin Son Günler

Son güne kadar ödemelerini peşin şekilde gerçekleştiren vatandaşlar Yİ-ÜFE tutarı üzerinden yüzde 90’lık gibi bir kısmı da ödemek zorunda kalmayacak. Talepte bulunan vatandaşlar 18 taksit seçeneğinden 36 aya kadar süre ile borçtan kurtulma şansına sahip olabilmektedir. Böylelikle ana para enflasyon farkından meydana gelen borca özel belirlenmiş kat sayılarda eklenmektedir.

Prim borcunu ödeyerek emeklilik şartını yerine getiren vatandaşlar, ödemeyi yerine getirmesinin ardından başvurularını gerçekleştirerek maaşlarını alabilme hakkına sahip olacaktır. Yapılandırma için başvuruda bulunmayan vatandaşlarında prim borcu silinerek, sigorta hakları da dondurulmaktadır. Bu günler ise emeklilik süresi için geçerlilik kazanmamaktadır. Prim borcundan dolayı emeklilik hakkı kazanmayan Bağ-Kur’lular içinde fırsattan faydalanarak emekli olmaya hak kazanabilir. Emeklilik adına vatandaşların borçlu bulunan sürelere ihtiyacı bulunmaz ise fırsatı değerlendirebilecektir. Böylelikle emeklilik hakkına sahip olma şansına sizlerde sahip olabilirsiniz.