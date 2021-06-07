ATA Coin 4 Dolara sıçradı Binance'de Başladı Ata coin ne kadar oldu, alınır mı?

Sosyal medya da ve bir çok yerde adı geçen ATA coin nedir, sizlere bu konu hakkında bilgiler verelim...

Geçen hafta lansmanı yapılan Automata Network (ATA) Coin, internet üzerinden araştırma yapılmaya başladı. Son dönemde artışı ile göz önüne gelen Automata Network (ATA) Coin, yatırım yapmak isteyenlerin de merak ettiği bir kripto para birimi olmaktadır. Binance tarafından listelenen ve bu listelenme sonrasında hızla yükselen ATA coin, araştırılmaya devam ediyor.

Ata Coin Yükseliyor

Kripto para piyasalarında her geçen gün yeni coin listelenmeleri görmeye başladı. Önemli ve yeni olan bu coinler ilgi odağı oluyor. Yatırımlarını bu şekilde yapmak isteyenlerin karşısına bugün Automata Network (ATA) Coin çıktı. Binance'de yayına girdikten sonra 4 dolara kadar çıkan Automata Network (ATA) Coin daha da yükselecek mi konusu aranmaya başladı.

Özellikle Türk yatırımcısının dikkatini çeken bu coin, ülkemizde de bir çok kişinin yatırım yaptığı bir kripto para birimi olmaktadır. Automata Network (ATA) Coin Binance tarafından yayına girerek, sert yükseliş yaptı. Rutin olarak yatay seyreden ATA coin, kripto piyasasındaki düşüşlerden etkilenerek, 4 dolara kadar çıktı. İnişli çıkışlı grafik ile seyreden bu coin için bazı uzmanlar uzak durulmasını söylüyor. 4 dolara kadar çıkan bu para birimi şu an 1.68 dolar civarında. Paranın normal olarak bir yükselişi olmadığı gibi, düşüşü de sert oldu.