Aslıhan Karalar’ın Plaj Stili Dikkat Çekti!

Bir süredir Bodrum'da tatil yapmakta olan Aslıhan Karalar Yalıkavak'ta konakladığı otelin plajında kameralara yansıdı ve Karalar’ın denize girmek için tercih ettiği mayo dikkat çekti. 2017 Best Model birincisi Aslıhan Karalar’ın 2021 tatil sezonu sırasında kameralara yansıması hakkında merak edilenler ve detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Başarılı oyuncu ve 2017 Best Model birincisi Aslıhan Karalar, Bodrum Yalıkavak'ta tatil sezonunu açtı ve denize girerken görüntülendi. Yoğun bir sezon ardından soluğu Bodrum'da alan ünlü oyuncu Yalıkavak'ta bulunan bir otelin plajında objektiflere takıldı ve keyifli halleri ile dikkatleri üzerine topladı.

Kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Tuvana Türkay ile bir araya gelen oyuncu Aslıhan Karalar’ın keyifli halleri dikkat çekerken iki arkadaşın şakalaşması da kameralara yansıdı.

22 yaşındaki genç isim Aslıhan Karalar gün boyu güneşlenip tatilin tadını çıkardı. Sıcaktan bunaldığı zaman kendisini serin sulara bırakan 2017 Best Model birincisi ve oyuncu, serinlemeye çalıştı.

Yeni sezon içinde hazırlıkları olduğunu ve yoğun bir tempoda görüşmeler yaptığını ifade eden oyuncu, hem sinema filmleri hem de dizi için gelen tekliflerin bulunduğunu açıklamıştı. Güncel olarak gelen teklifler ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirten ünlü isim, henüz netleşen bir durum olmadığını ve “şu projedeyim” şeklinde bir açıklama yapamayacağını söylemişti.

Salgın dönemi hakkında da açıklamalarda bulunan Karalar, genelde mutfakta olduğunu ve Çanakkaleli olduğu için mutfağı sevdiğini söylemişti. Geçen gün mantı açıp dolma sardığını ifade eden oyuncu, ilgi çeken açıklamalara imzasını atmıştı. Genel olarak yemek yiyen değil yemek yediren taraf olduğunu ifade eden 2017 Best Model birincisi, arkadaşlarına da bolca yemek yaptığını söylemişti. Evde kaldığı sırada ise sürekli kitap okuduğunu ve aynı zamanda Harvard Üniversitesi için hazırlıklar yaptığını da aktarmıştı.