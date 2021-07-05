Aslıhan Doğan Turan Hamile Mi? Ünlü İsim 3. Çocuk Hakkında Konuştu!

Yaklaşık olarak 3 sene önce başarılı futbolcu Arda Turan ile dünya evine giren ve iki çocuk annesi olan Aslıhan Doğan Turan'ın 3. çocuğuna hamile olup olmadığı merak konusu oldu ve konu hakkında detaylar araştırıldı. Aslıhan Doğan Turan'ın katılmış olduğu bir davette karnında görülen şişlik ünlü ismin hamile olup olmadığı yönünde söylentiler çıkmasına sebep oldu ve şişliğin sebebi de merak edildi. Turan, 3. çocuk yolda şeklinde ortaya atılan iddialar sonrasında konu hakkında açıklama yapma gereği duydu ve merak edilenleri yanıtladı. Hamile olduğu zaman hamile gibi gözükmediğini ve hamile olmadığı zaman hamile gibi gözüken tek insan olduğunu ifade eden ünlü isim, yapmış olduğu açıklama ile güldürdü.

2018 yılında ünlü futbolcu Arda Turan ile nikah masasına oturma kararı alan Aslıhan Doğan Turan aynı sene oğlu Hamza Arda'yı dünyaya getirmişti. Ünlü çift geçtiğimiz sene Haziran ayında da 2. defa anne baba olma duygusunu tatmış ve bu şekilde ünlü çiftin ailesi 4 kişilik olmuştu.

Gözde çift, evlendikleri ilk günden itibaren mutlu birlikteliklerini sürdürürken Turan’ın önceki gün bir davete katılması ve o davetten çekilmiş oldukları fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunması dikkat çekti. Aslıhan Doğan Turan, futbolcu eşi Arda Turan ile birlikte objektif karşısına geçip poz verdi. Gri payetli elbisesi ile poz veren Turan, çekilmiş oldukları fotoğrafı 302 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşılan fotoğrafta Turan’ın göbeğinde dikkat çeken şişkinlik merak konusu olurken ünlü isim 3. çocuk açıklamasında da bulundu.

35 yaşındaki Aslıhan Doğan Turan, eşiyle birlikte yapmış olduğumuz paylaşım sonrasında hakkında çıkan haberler ile ilgili bir açıklama yapmayı tercih etti ve hamile olmadığını söyledi. Fotoğrafta oluşan görüntünün elbisenin kumaşından kaynaklı olduğunu ifade eden sosyetik güzel bu şekilde merak edilen konuya da açıklık getirmiş oldu.