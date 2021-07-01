Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi’nin feshi ve kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda bazı çevrelerin 1 Temmuz tarihi itibarı ile çekildiğimiz İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak kadına yönelik şiddet ten geriye gidiş olarak yansıtmalar yaptığını ifade etti. Kadına yönelik şiddetle mücadelede 4. Eylem Planı’nı açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizim mücadelemizin bu sözleşmeden çekilme kararı alınması ile bitecek olmadığını duyurdu. Aile ve toplum vurgusu da yapan Cumhurbaşkanı herkesin bu konudaki hassasiyetinin önemli olduğunu belirtti.

4 Eylem Planı’nı açıklarken yapmış olduğu konuşmasında İstanbul Sözleşmesi’nin feshine de değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadına yönelik şiddet ile mücadelenin bitmediğini duyurdu. Eylem Planı tanıtım toplantısının tüm kadınlara hayırlı olmasını dilediğini açıklayan Cumhurbaşkanı, inancına göre bildiği ve bilmediği varlıklar içinde asıl olanın insan olduğunu söyledi. Bunun dışında diğer tüm farklılıklar ve ayrımların bu ulvi sıfatın gerisinde kalacağını belirtti.

Toplum ve aile müesseselerinin de erkek ve kadının müşterek varlığı ile ortaya çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortada bir sorun yaşanıyorsa konunun bir tarafında kadın diğer tarafında da erkek vardır şeklinde açıklamalarda bulundu. Bir ailede kadının ne kadar sorumluluk sahibi ise erkeğin de aynı derecede mesuliyet sahibi olduğuna değinen Erdoğan, kadına şiddet konusunda ortada bir mağdur varsa bir de fail mevcuttur dedi. Cumhurbaşkanı, iktidarı gelmiş olduğu ilk günden beri kadına yönelik şiddetle mücadelenin öncelikli konular arasında bulunduğunu belirtti. Her sorun ile bizzat ilgilendiğini ve atılan her adımı desteklediğini ifade eden Erdoğan, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkat çekti. Bunun yanı sıra kadına yönelik şiddetin yalnızca bizim değil tüm ülkelerin sorunu olduğu da ifade edilen bir diğer konu oldu.