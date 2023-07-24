Aslan burcu 24 30 Temmuz haftasında kendilerini açık ve net bir şekilde ifade edecek ve bu durum onların iş hayatlarında öne çıkmasını sağlayacaktır. Bu durum yeni projeler sunmak, yenilikçi çözümleri patronlarını aktarmak ya da müzakere etmek adımlar çok iyi bir zaman olmaktadır. Bu dönem onların zamanlarını daha iyi kullanacakları ve yaşamlarının eğlenceli taraflarına odaklanacakları bir süreç olacaktır. Burç sahipleri ilişkiler ve iş konusunda yeni sürprizlerle karşılaşırken yakın çevrelerinde dikkatle çekecektir.

Aslan burçlarının yeni haftada ağ kurma yetenekleri artış gösterecek ve bu sebeple onlar etkili olan kişilerle bağlantı kurma fırsatı elde edecektir. Burç sahipleri için yeni günde tavsiye edilen durum serbest çalışma fırsatları ya da yan projeler yoluyla gelirlerini arttırmanın yeni yollarını keşfetmeleri olacaktır. İç açıcı sohbetler yapmak anıları paylaşmak ya da çeşitli toplantılar planlamak için aslan burçları harika bir haftaya giriş yapmaktadır. Eğer onlar komşuları ya da kardeşleriyle sorun yaşıyorsa ortak bir zemin bulmak ve aralarına düzeltmek için de uygun bir zaman dilimi gelmiştir.

Venüs burçlarında geri harekete başlayacak ve bu durum onların sevmek ve sevilmek hakkında tüm algılarına değiştirecektir. Aslan burçları bugüne kadar verdikleri kararları düşünebilir ve taşları yerine oturtmaya anlamaya gayret gösterir. Burç sahiplerine tavsiye edilen durum bitiş ve başlangıçlar konusunda aceleci olmaktan kaçınmaları olacaktır. Onlar fiziksel değişiklikleri ya da sağlıkları ile ilgili dikkatli davranmalı ve bir adım atarken iki kez düşünmelidir. Yeni haftada burç sahipleri için tavsiye edilen durum özellikle bir sağlık durumu varsa doktorlarının bilgisi dahilinde bir süreç geçirmeleri olacaktır. Yine bu dönemde kendilerine zaman ayırmaları gereken burç sahipleri duygusal bir fiziksel ihtiyaçlarına da odaklanmalıdır. Bunu yaparak burç sahipleri stres altında oldukları durumlarda motivasyonlarının arttığını görecektir.