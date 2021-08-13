Sen Çal Kapımı Dizisine Bomba Transfer!

Fox TV ekranlarında yayın hayatına devam etmekte olan Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi projesi kısa zaman içerisinde final yaparak ekranlara veda edecek. İzleyici kitlesinin heyecanı da her yeni bölüm ile doruğa ulaşırken proje hakkında yeni bilgiler de öğrenildi.

Sen Çal Kapımı dizisinin finaline sayılı günler kaldı ancak diziye yapılan bomba oyuncu transferi ilgi ile karşılandı. Sizler için birkaç bölüm sonra final yaparak ekranlara veda edecek olan Sen Çal Kapımı isimli diziye yapılan oyuncu transferi hakkında detayları hazırladık.

Başrollerinde Kerem Bürsin ile Hande Erçel isimli birbirinden başarılı iki oyuncunun rol aldığı Sen Çal Kapımı, 52. yeni bölüm ile final yaparak yayın hayatına bir son verecek. Finale yalnızca 4 bölüm kaldığı öğrenilirken edinilen son bilgiler de dikkat çekti. Büyük final için izleyici kitlesi geri sayımı başlattı ancak eskilerden çok ünlü bir oyuncunun konuk olarak projeye katılım göstereceği öğrenildi.

Parla Şenol isimli usta ismin Sen Çal Kapımı isimli diziye konuk olarak katılacağı bilgisi projenin hayranları tarafından ilgi ile karşılandı. 65 yaşındaki başarılı oyuncu Parla Şenol bugüne kadar çok sayıda dizi ve filmde rol aldı ve bunun yanı sıra bir albüm de yayınladı. Son olarak Mucize Doktor isimli dizide “Güliz” karakterine hayat veren usta oyuncu, bu kez Sen Çal Kapımı dizisine konuk olarak katılıyor. Ancak usta oyuncu Parla Şenol’un konuk olarak katılacağı Sen Çal Kapımı isimli dizide hangi rolü canlandıracağı henüz öğrenilemedi.

Sen Çal Kapımı ise dün son çekimini yaptı ve set ekibine veda edildi. Sosyal medya hesaplarında sete veda fotoğrafları paylaşıldı ve izleyicilerin paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Çarşamba akşamı 48. yeni bölümü ile ekranlara gelen dizi reyting rekoru kırarken final bölümünde yaşanacak olan gelişmeler de merak ediliyor.