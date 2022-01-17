Aşk Taktikleri Filminin Yayın Tarihi Açıklandı! Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız Rol Alıyor

Demet Özdemir son olarak rol aldığı dram projesi olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasının ardından bir daha herhangi bir dizide boy göstermemişti. Başarılı oyuncunun hayranları ise Demet Özdemir’i çok özlemiş ve bu durumu sosyal medya hesaplarından yapmış oldukları paylaşımlarda belirtmişti. Fakat oyuncudan güzel haber geldi ve bu defa tercihini bir dizi yerine filmden yana kullanan Demet Özdemir'in başrolde bulunduğu Aşk Taktikleri isimli filmin yayın tarihinin belli olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Demet Özdemir, Netflix için çekilen filmin setine yaz aylarında çıkmıştı. Dizi çekimleri üzerinden oldukça uzun bir zaman geçmesine rağmen filmin yayın tarihi hala açıklanmamış ve konu oyuncunun hayranları tarafından merak edilmişti.

Merak ve heyecan içerisinde beklenen söz konusu filmin yayın tarihinin belli olduğu öğrenildi. 11 Şubat tarihinde Netflix'te yayınlanacak olan Aşk Taktikleri isimli romantik komedi türündeki filmin Sevgililer Günü’nden birkaç gün önce ekranlarda yer alacağı açıklandı.

Yaz aylarında çekimleri gerçekleştirilen ve Netflix için çekilen filmin setinden bugüne kadar çekilen fotoğraflar ara ara paylaşılmıştı fakat filmin hikayesi hakkında net bir bilgiye ulaşılamamıştı. Yalnızca filmin romantik komedi türünde olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir ise Aşk Taktikleri isimli filmin kısa zaman içerisinde yayınlanacağına dair ilk işareti vermiş ve dikkatleri üzerinde toplamıştı. Rol arkadaşı olan Şükrü Özyıldız ile çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından “az kaldı” diyerek paylaşan ünlü oyuncu, yapmış olduğu paylaşım ile dikkatleri üzerine toplamıştı.

Filmde Şükrü Özyıldız ve Demet Özdemir'in yanı sıra Hande Yılmaz, Özgür Ozan, Doğukan Polat, Yasemin Yazıcı, Deniz Baydar ve Atakan Çelik gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor. Projenin senaryosunun Pelin Karamehmetoğlu tarafından yazıldığı öğrenilirken yönetmenliğin ise Emre Kabakuşak tarafından üstlendiği belirtiliyor.