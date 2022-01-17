Sabah Saatlerinde Gelen Müjde! Emekliye 1100 TL Tutarında Ödeme! Ocak Ayında Ödemeler Başladı...

Milyonlarca emekli bu müjde ile sevinecek. 1 100 TL ek ödeme maaş tutarlarına göre yansıyacak. TÜİK tarafından 2021 Aralık ayı ile senelik enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon ,58 artarken, yıllık bazda %36,08 oranında gerçekleşti. Ortaya çıkan bu enflasyon rakamları ile birlikte, kamu alanındaki emeklilerin yeni yıl zamları da ortaya çıkmış oldu.

Milyonlarca emekliye sevindirecek müjde! Ek ödeme olarak 1100 TL her ay hesaplara yatırılacak ek ödeme tutarı belli olacak. Emekliler ve kamu görevlilerine verilen %2,5 lik ek zamdan da faydalanılacak. Son verilere göre kamu personeli emeklileri, 2022 yılının Ocak ayında maaşlarına %30,95 oranında zam yapılacak. Zamla birlikte her ay alınan ek ödeme de yükselmiş olacak.

Kamu personeli emeklileri de ek zamdan faydalanabilecek. 2022 yılının Ocak ayında maaşlara %30,95 oranında zam uygulanmış olacak. Memur emeklileri yılda iki kere zamlı maaş alıyor. Zor oranları toplu protokole göre önceden belirleniyor. Belirlenmiş olan bu oran üzerine geçmiş 6 aylık enflasyon farkı ilave ediliyor.

YÜZDE 2,5’LİK EK ZAM

TÜİK 2021 yılının son 6 ayına ait enflasyon rakamını %25,47 olarak açıkladı. Toplu protokolde belirlenen oran yüzde 3 ü geçmesinden dolayı kamu personeli emeklilerinde fark ortaya çıkmış oldu. Toplu protokole göre %5 lik zamla birlikte enflasyon farkı da eklendikten sonra 2022 yılı Ocak ayında ortaya çıkan zam oranı 27,47 olarak ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı tarafından kamu görevlileri için %2,5 oranında ilave artış yapılacağı açıklanmıştı. Yasa tasarı olarak meclise gönderilen zam oranı toplamda %30,95 oranında gerçekleşmiş olacak.

EK ÖDEME DE ARTIŞ VAR

Kamu personeli emeklilerin her ay aldığı ek ödeme de artacak. Yeni zamla birlikte kamu personeli emeklilerinin maaşlarına Ocak ayı itibari ile 168 TL ile 1100 TL arasında ek ödeme yapılacak. Memur emeklileri 2021 yılın Ocak ayında %7,36, Temmuz ayında ise %8,45 oranında zamlı maaş almışlardı. Toplamda verilen zam oranı ,81 oranın gerçekleşmişti.