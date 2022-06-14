Aşk Mavi Dizisinin Gözde Oyuncusu Nur Yazar Hayatında Yeni Projesi İçin İnanılmaz Değişiklikler Yaptı

Özellikle ismine aşk ve mavi ve Aşk Sürgünü dizisinde güzel bir şekilde akıllara kazımıştır. ATV ekranları içerisinde oynadığı dizi ile gerçekten önemli ve büyük bir derecede başarı kazanan Nur yazar o dönemler içerisinde birçok başarıya hak tanımıştır.

Nur Yazar Şok Açıklamalar Yaptı İşte Tüm Detayları

Güzel bir şehir olan ve önemli projelere adım atılan yer olan Ankara şehrinde Nur yazar yaşamını sürdürmekte ve geçmiş dönemlerde hayatının bir kısmına televizyon dizilerini katmaktadır. Şu anki hayatı içerisinde daha ağırlıklı olarak tiyatro faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Nur yazar şu an Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı konumunda hayatını sürdürmektedir. Fakat son gelişmelere göre Nur yazar tekrardan izi oyunculuk kariyerine dönüş yapıp İstanbul'a gelerek yeni dizisi olacak Tozlu Yaka projesi ile çok yakın bir zaman içerisinde izleyicilerin karşısında performans sergileyecek.

2019 yılları içerisinde yayınlanan Sevdim Seni Bir Kere dizisinden sonra 3 yıl büyük bir aranın ardından kısa bir rol sahnesi alarak elkızı dizisinde oynamış olan Nur yazar, çekimleri yakın zamanda başlamış olan Tozlu Yaka dizisi ile birlikte yaz döneminin harika dizileri arasında yer alıyor. Güzel reytingler beklenen dizi ile Nur yazar televizyon ekranlarına geri dönüş sağlayacaktır.

Nur Yazar Herkesi Büyülemeye Devam Ediyor

Tozlu Yaka dizisi gerçekten gerek içinde barındırdığı senaryo ile gerek ise içinde barındırdığı önemli oyuncu kadrosu ile bir gençlik ve aile dizisi olarak sevenleri ile buluşacak. Bu önemli dizi içerisinde oyunculuk kariyerine büyük adımlar atacak oyuncular bu dizi için durmaksızın çalışacaktır.

Dizide oynayacak olan profesyonel oyuncular başlıca şunlardır; Çağla Şimşek, Serra Pirinç, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Nebil Sayın, Ulvi Kahyaoğlu, Kadim Yaşar gibi önemli projeler içinde bulunan kişiler bu proje içerisinde de yer alacak.

Nur yazar kendisinin içinde olduğu bütün projeler için her zaman aynı heyecan ve aynı özel duygularla projelerini devam ettirdiğini açıklamıştı. Fakat Aşk ve Mavi dizisi Nur Yazar adlı güzel oyuncu için gerçekten çok başka bir yerdeydi. Bu projenin kendisi için çok özel bir konumda bir proje olduğunu da saklamayıp açıklamıştı.

Aşk ve Mavi Dizisi Hakkında Açıklama

Nur yazar kendisini bu kadar bağdaştırdığı dizi olan Aşk ve Mavi dizisi için şu şekilde bir açıklama yaptı; “Güzel, keyifli bir işti. Şimdi İstanbul’dayım, biraz buradayım. Proje ne kadar devam ederse buradayım” Diyerek hayranlarına ve onu sevenlere duygularını saklamadan gerçek ve samimi açıklamalar yapmıştır.

Nur yazara ne kadar da çok soru sorulsa da yeni dizisi olan ve onun için önemli bir dizi olan tozlu yaka dizisi hakkında ufak bir bilgi dahi vermemiş ve Nur yazar sadece evini artık kısa bir süre için İstanbul'a taşıdığını açıklamıştır.

Ayrıca Nur yazar için İstanbul şehri de kültür ve sanat etkinlikleri açısından çok yoğun bir şehir olduğu için bu şehirde de isterse aynı tempoyu yakalayabileceği düşünülüyor.

İstanbul şehrinin sanatçıyı bu denli kültürü ve sanatı olarak bir yemek gibi besiye bileceğini Nur yazar açıkladı. Nur yazar konservatuar bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuğa ilk adımını 2005 yılında İstanbul'a gelerek atmış ve daha sonra önemli setler üzerinde oyunculuk sergilemiştir.