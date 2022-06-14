Altın ve Doları Olanlar İçin Taarruz Zamanı!

İslam Memiş yaptığı duyuru ile Türkiye’ye sahip çıkma konusunda “Bugün kazanma günü değil. Bugün taarruz zamanı!” diyerek çarpıcı ifadelere yer verdi.

Doların artması ile 17,20 seviyelerini gördü. Artan dolar kuru ile gram altının hızlıca 1.030 TL gibi bir rakama çıkması ise piyasanın hareketlenmesine neden oldu. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş bu konuda ekonomik taarruz duyurusu yaptı. İslam Memiş yaptığı açıklamalarda vatandaşların sürekli olarak “Satmayın, satan kaybeder !” uyarısına dikkat etmelerini söyleyerek beklemelerinin en uygun zaman olacağını ve döviz kurunda artış olacağını belirtmişti. Fikrini değiştirdiğini yaptığı açıklamalar sayesinde bildirdi.

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş’in işte o çarpıcı açıklamaları;

Altın kuru ve döviz piyasası şuanda yukarı yönde ilerliyor. Dolar/TL kuru şuanda 17,20 olsa da bir sonraki kur fiyatının 17,80 olarak analizinin yapıldığını ifade eden İslam Memiş gram altında ise beklentinin 1.050 lirayı bulabileceği yönünde şaşırtıcı açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın zaman içerisinde açıklayacağı destek paketinin altın konusunda geri çekilme durumlarına neden olabileceği uyarısında bulunan uzman İslam Memiş “ Bugüne kadar satmayın uyarısı yaptım. Bugün Türkiye’ye sahip çıkma ve birlik olma günüdür. Herkes sahip olduğu altın ve doları satsın.” Şeklinde şaşırtan açıklamalarda bulundu. Son haftalarda sürekli tekrar edilen Nisan ayının final ayı olduğudur. Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları ise bekleme ayı olmaktadır. Bundan sonraki süreçte döviz ve emtia fiyatları konusunda yukarıya doğru bazı gelişmelerin olduğunu göreceğiz. Seviyeler bu yönlü olduğu sürece altın ve döviz alınamaz. Memiş bu hafta içinde de bu uyarılarını tekrarladı. Elinde Türk Lirası olan riske girmemek için beklemeyi tercih etmeliler. Enflasyon sadece bizim ülkemizi değil tüm dünyayı kasıp kavurmaktadır. Birçok kişi zarar etmemek için altın ve dövize yönelmiş durumdadır.

Artık TL’ye ve Türkiye’ ye Sahip Çıkıldığını Gösterme Zamanı

Önümüzdeki 2 ay ve Ekim ayı içinde yeni bir yol haritası izlenecek. Riskli varlıklar üzerinden riske girilmemesi gerekiyor. Herkes varlığını satarak TL’ ye dönecek. Bu arada dolar 17,20 den 17,80 seviyelerini görecektir. Çünkü daha önceki gibi yani 2021 yılının Aralık ayında olduğu gibi tekrar bir çöküş olacak. Bunu söylemeye herkes cesaret edemeyebilir.

Artık hem ülkemize hem de paramıza yani TL’ ye sahip çıkma günü geldi. Bu arada herkes Türkiye’ nin ekonomi yönetimi konusunda eleştiride bulunabilir. Fakat Suriye’ ye yapılan operasyon yapılmaktadır. Bu süreçte yapılması gereken Türkiye ekonomisinin yanında durmak olacaktır. Yayınlanan bazı şehir haberleri geldiğinde konuyla ilgili paylaşım yapanlar gerçekten vicdanlı davranmak istiyorsa dövizlerini ve altınlarını mutlaka TL’ ye çevirmelidir.

Artan kurlar ile Yunanistan gibi ülkeler ABD parlementosunda haddi olmadan Türkiye’ ye ayar vermek için uğraşıyor. Öte yandan ABD ve Avrupa Yunanistan’ a üs kurmakla meşgul. Bunların hepsi tamamen Türkiye’ yi Dolar karcısında zora sokmak için yapılıyor. Bu yüzden gerçek vicdanlı vatandaş iki kuruş kar etmekten vazgeçip birlik olmak durumundadır.

Dolar Yükselsin Türkiye Ekonomisi Çöksün!

Memiş açıklamalarında şunlara yer verdi; ABD ve Avrupa ülkelerinin bütün amacı dolar 18 olsun, 20 veya 40 olsun önemli değil. Önemli olan böylece Türkiye’nin ekonomisinin iyice çökmesi. Bunu vatandaşların görmesi ve Türkiye’ ye sahip çıkması en önemli görevdir. Ne kadar çok yukarıya doğru ataklar yaşanırsa yaşansın Türkiye’ yi yalnız bırakmamak gerekmektedir.