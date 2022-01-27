Aşk Mantık İntikam'da Konu Yine Değişiyor

Yayın hayatına bir yaz dizisi olarak başlayan Aşk Mantık İntikam isimli proje izleyici kitlesinin yoğun ilgisi ile karşılaşmış ve kış sezonunda da ekranlarda yer almayı sürdürmüştü. Yayın hayatında istikrarlı, derin ve sessiz bir şekilde ilerleyen romantik komedi projesi bir süre sonra ise bir dram yapımı gibi sahneler yayınlamış ve bu şekilde yeni bölümlerini dizi hayranları ile buluşturmuştu. Fakat proje izlenme oranlarında ise düşüş yaşadı ve kanal dizide senaryo değişikliği gerçekleştirdi. Bir süre sonra ise bu senaryo değişikliğinin de işe yaramadığı öğrenilirken yapımcıların yeni bir hamlede bulunması dikkat çekti.

Romantik komedi türünde yaz aylarında yayın hayatına başlayan Aşk Mantık İntikam dizisinin başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk gibi birbirinden başarılı 2 oyuncu bulunuyordu. Dizide işler yolunda gidiyordu fakat bir süre sonra ise seyirci kitlesi diziye karşı duyduğu ilgiyi kaybetmeye başladı ve reyting oranlarında düşüş meydana geldi. Dizinin senaristleri çareyi projenin hikâyesinde değişiklik yapmakta buldu ve yaşanacak olan gelişmeler de merak edildi.

İzlenme oranlarında düşüş yaşanması sebebi ile senaryo değişikliğine giden dizi bir süre sonra drama döndü ve romantik komedi türünden çıktı. Seyirci kitlesi ise bu durumdan memnun olmadı ve özellikle İlhan Şen tarafından hayat verilen Ozan karakterinin yaşadığı değişim rahatsız edici olarak değerlendirildi. Projenin ilk bölümlerinde oldukça naif bir karakter olarak ekranlarda yer alan Ozan karakteri daha sonra kötü bir adama dönüştü ve seyirci kitlesini üzdü.

Senarist kitlesi hikayeyi kurtarmak adına yeni bir strateji geliştirdi ve genç oyuncu Cem Belevi’nin projenin oyuncu kadrosuna dahil olduğu öğrenildi. Cem Belevi’nin dizide Efe isimli karaktere hayat vereceği öğrenilirken kültürlü ve kadın ruhundan anlayan biri olarak ekranlarda yer alacağı belirtildi Esra'nın yakın bir arkadaşı olarak diziye dahil olacak olan Efe karakteri Ozan'ı da oldukça kıskandıracak.