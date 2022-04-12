Adı Sevgi Dizisi Kötüye Gidiyor

Kısa bir süre önce ATV ekranlarında ilk bölümünü yayınlayan ve izleyici kitlesi ile buluşan Adı Sevgi dizisi izlenme oranlarında hayal kırıklığı yaşıyor. Projenin yeni bölümü dün akşam izleyici ile buluştu ve elde edilen sonuçlara göre dizinin son bölümünün çok iyi sonuçlar almadığı şeklinde yorumlar yapıldı. Bu sebeple dizi için tehlike çanlarının çalmaya başladığı yönünde yorumlar gerçekleşti.

Dün akşam 5. yeni bölümü ile izleyici kitlesi ile buluşan Adı Sevgi dizisi reyting oranlarında oldukça kötü sonuçlar elde etti. Proje tüm kişilerde ortalamanın altında puanlar alarak ismini 7. sıraya yazdırdı ve elde edilen sonuçlara göre durumların dizi için çok kötü olduğuna dair yorumlar gerçekleşti. İzleyici kitlesi geçen haftaya kadar proje için umudunu koruyordu fakat artık şartlar değişti.

Her ne kadar dizi izlenme oranlarında düşük sonuçlar elde etse de bu durumun karşıtı olan bir gelişme de mevcut. Adı Sevgi dizisi ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarında da gerçekleşen yorumlara bakıldığı zaman Adı Sevgi dizisinin hayranlarının bulunduğunu da görmek mümkün. Bir grup izleyici Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş’i birbirine çok yakıştırıyor ve ikilinin ekran uyumunu beğeniyor. Fakat bu durum yine de Adı Sevgi dizisini kurtarmak için yeterli olmuyor ve dizinin izlenme oranlarını yükseltmesi gerekiyor. Teşkilat ve Yargı gibi iki başarılı dizi ile rakip olan proje bu durumu başaramadığı takdirde yayın hayatına son verebilir.

Konusunda toplumsal bir yaraya parmak basan ve büyük iddialarla yayın hayatına başlayan Adı Sevgi dizisi bir umut hikayesi olarak izleyici ile buluşuyor. Çok önemli sorunları ekranlara taşıyan proje reşit olmayan kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmeleri ve eğitim haklarının elinden alınması gibi konuları işliyor.

Başrollerinde ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde büyük başarılara imza atan Yunus Emre Yıldırımer ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde rol alan Gizem Güneş bulunuyor.