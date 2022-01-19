Aşk Mantık İntikam Dizisinde Çağla ve Çınar Yerine Yeni İkili Geldi

Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam isimli dizinin hikayesinde büyük değişimin yaşanacağı biliniyordu. Proje, geçtiğimiz aylarda ekranlara gelen bölümlerde zaman atlaması yaşamıştı. Yaşanan o zaman atlaması da projede bazı değişimler yaşanmasına yol açmış fakat bu durum senaristler tarafından yeterli görülmemişti. Dizi senaristleri bu defa köklü bir değişim yapmak için adım attı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Çağla ile Çınar karakterlerinin romantik komedi türünde ekranlarda yer alan Aşk Mantık İntikam isimli diziye veda etmesi magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Melisa Döngel ile Burak Yörük isimli iki başarılı oyuncu diziden ayrılırken Esra ve Ozan karakterleri de hayatlarında yeni bir döneme giriş yaptı. Fakat hikayenin daha ilginç bir hale gelmesi için bazı oyuncuların da diziye katılım göstereceği ve bu şekilde dizide bazı düzenlemelerin gerçekleşeceği şeklinde işaretler verdi.

Erdem Şanlı ile Sebahat Kumaş ikilisi yeni dönemde Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni ikilisi olarak ekranlarda yer alacak. İkili, yakın arkadaş olan Rüya ve Barış karakterlerine hayat verecek ve oyuncuların sergileyeceği performans merak konusu olacak.

Rüya karakterinin mahalleden arkadaşı olan Barış, onun bütün sırlarını bilecek ve bu da diziye heyecan getirecek bir gelişme olarak görülecek. İki yakın arkadaş birbirleri ile her şeyi paylaşacak ve birçok olayı beraber atlatacak. Çok sayıda zorluktan Barış sayesinde kurtulan Rüya, daha sonra Ozan’ın yeni asistan olacak ve bu durum da dizide bazı gelişmeler yaşanmasına yol açacak. Bugüne kadar Aşk Mantık İntikam isimli dizi, seyirci kitlesinin ilgisi sayesinde ayakta kalmıştı. Çınar ile Çağla karakterlerinin projeye veda etmesi sebebi ile izleyici kitlesinin ne düşüneceği ise merak konusu oldu.