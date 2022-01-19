Gönül Dağı Mühir Felç Geçirdi!

Yeni bölümlerini Cumartesi akşamlarında izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı isimli dizinin yeni bölümü merak ve heyecan içerisinde dizi hayranları tarafından bekleniyor. Ege Aydan tarafından hayat verilen Asuman karakterinin babası Mühir, felç kalması ile dizi hayranlarını üzüntüye boğacak. Mühir, iki aşığın evlenmesine izin vermiyor ve sonunda felç geçirerek yeni bölüme damgasını vuruyor.

Yaşanan bu olay sonrasında Ramazan ve Asuman da perişan oldu ve çözümler aradı. İki aşığın dizinin yeni bölümünde bu süreci atlatıp atlatamayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Dizinin 48. yeni bölümü 22 Ocak Cumartesi akşamında seyirci kitlesi ile buluşacak.

Proje, ekranlara geldiği ilk bölümü itibari ile seyirci kitlesinin beğenisini topluyor ve reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Hem haftanın en çok izlenen dizisi hem de gün birincisi olarak başarısını kutlayan sevilen dizi, TRT 1 ekranlarının en başarılı yapımları arasında gösteriliyor.

22 Ocak Cumartesi akşamında Gönül Dağı dizisinin 48. yeni bölümü saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Projenin yeni bölümünde Ramazan ve Asuman, Mühir’in felç kalması sebebiyle perişan olacak. İkilinin bu süreci atlatıp atlatamayacağı merak içerisinde beklenirken yaşanan olay da çifti üzen bir gelişme olarak görülmüştü.

Diğer taraftan dizide amcaoğulları da icatların parasını toplayamamış ve maddi sıkıntı yaşamaya başlamıştı. Ekibin acilen yeni bir iş yapıp para kazanmaları gerekti ve bu sıkıntılı süreçte yaşanan bir tesadüf amcaoğullarının yeni bir iş fikri bulmalarına sebep olarak gösterildi. Seyirci kitlesi ise dizide meydana gelen bu gelişme ardından amcaoğullarının nasıl bir macera yaşayacağını merak etti.

22 Ocak Cumartesi akşamında 48. yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Gönül Dağı isimli başarılı dizi yeni sahneleri ile iple çekiliyor ve seyirci kitlesi Ramazan ile Aslan’ın yaşayacaklarını merak içerisinde bekliyor.