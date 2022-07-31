Aşk-ı Memnu Tekrarları 12 Yıl Sonra Bile Diğer Dizileri Geçiyor

İlk yayın zamanından sonra aradan geçen 12 sene ve pek çok defa yayınlanan tekrar bölümlerine rağmen aşk-ı Memnu dizisi büyük bir heyecan içerisinde izleniyor. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından uyarlanan proje Türk televizyon ekranlarının unutulmaz dizileri arasında yer alıyordu. Dizi, seyirci sitesine çok farklı bir dünya kurmuş ve dizi hayranları söz konusu projeyi çok sevmişti. Aşk-ı Memnu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Yayın hayatına başlaması ile birlikte yenilikler başlatan ve Türk televizyonları tarihinde adeta çığır aşan Aşk-ı Memnu isimli televizyon dizisi projesi, seyircilerin hafızasında çok farklı bir yerde bulunuyor. Merak heyecan içerisinde izlenen söz konusu proje tutku dolu yasak aşk hikayesini anlatıyordu. Bunun yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimler podyumda yürüyor gibi her hafta çok şık kıyafetler tercih ediyor ve dizi bu şekilde çekiliyordu.

Kostümler stil danışmanları ile beraber çok özenli bir şekilde hazırlanıyordu ve seyirci adeta bir görsel şölen izliyordu. Aşk-ı Memnu dizisi yayınlanana kadar farklı dizilerde bu şekilde bir durum yoktu. Nebahat Çehre, Beren Saat, Nur Fettahoğlu ve Hazal Kaya zengin evlerin zengin kadınları olarak dizide oyunculuk performansı sergiliyordu. Bunun yanı sıra Selçuk Yöntem ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi çok başarılı oyuncular da şıklıkları ile beğeni topluyordu.

Yasak aşk hikayesi modern bir dünyaya uyarlanmıştı ve dizi milyonları ekran başına topluyordu. İzleyici kitlesi tarafından Behlül ile Bihter'in sonu ölüm ile biten acı dolu dramatik hayatları merak içerisinde takip ediliyordu. Adeta bir efsaneye dönüşen Aşk-ı Memnu dizisi Ay Yapım imzalı olarak Kanal D ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşmuştu. On iki senedir pek çok defa tekrarlarıyla ekranlarda yer alan dizi hala çok izleniyor.

Dizi, Kanal D ekranlarında yaz mevsiminde aradan geçen yıllar sonrasında tekrardan hafta içi her gün saat 16.15'te yayınlanmaya başladı ve seyirci kitlesi tekrardan bu diziyi izlemeyi tercih etti. Aşk-ı Memnu ekranın en çok konuşulan yapımlarından birisi oldu ve dizi seneler geçmesine rağmen büyük ses getirmeye devam etti.

Aşk-ı Memnu aradan geçen onca seneye rağmen ünlü isimler, yepyeni hikayeler ve çok farklı oyuncularla ekranlara gelen ve kanalların uzun zamandır süren hazırlıkları ile yayınlanmaya başlayan projelerin önüne geçmesiyle adından söz ettirdi.

Uzun bir süredir pek çok yayın hayatını sonlandırma durumunda kalıyor ve düşük reyting oranları alması sebebiyle dizi final yaparak ekranlara veda ediyor. Aşk-ı Memnu dizisinin aradan geçen 12 yıla rağmen hala bu kadar çok izlenilmesi ise manidar bir durum olarak yorumlandı. Bunun yanı sıra söz konusu projenin daha dikkatli bir şekilde izlenmesinde Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ gibi iki başarılı oyuncunun seneler sonra tekrardan bir film için bir araya gelmesi de önem taşıyor. Akıllarda Behlül ile Bihter olarak kalan iki ünlü oyuncu uzun süre boyunca hafızalardan silinmeyecek.

Beren Saat Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Burcu Nedir?

Ankara'da 26 Şubat 1984 tarihinde doğan ünlü oyuncu Beren Saat balık burcudur. Seslendirme sanatçısı, Türk dizi ve sinema oyuncusu olan ünlü isim, Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Bihter karakteriyle haftalara kazınmıştır. Ünlü oyuncu Türkiye'nin Yıldızları yarışmasına katılmış ve Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekmesi sayesinde profesyonel olarak oyunculuk yapmaya başlamıştır.