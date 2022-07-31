Kimlik numarasına ödemeler yapıldı! 5000 TL ile 8700 TL arasında ödemeler IBAN numarasına yatıyor

Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden başlatılan kampanyada kimlik numaralarına göre ödemeler yapılmaya başlandı. Başvurularını gerçekleştirecek, bireysel olan müşterilerin gelir belgesiz olarak alabilecekleri bu kampanyalarda 5000 TL ile 8700 TL arasında ödemeler verileceği duyuruldu. Banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilecek ve kendi kimlik numaralarına göre, 5000 TL ile 8700 TL ödemeleri iban numaralarına yatırılabilecektir.

Başvuru yapmak istiyorsanız sizlerde banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda, işlemlerinizi istediğiniz banka üzerinden yapabilecek ve en düşük faiz oranlarından yararlanarak almış olduğunuz kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu hazırlayabileceksiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere destek olacak olan Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere bankalar düşük faiz oranları ile birlikte uzun vadelerde kredi imkanları sağlamaktadır.

BAŞVURU

Garanti Bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine kimliğinizle birlikte gidebilir veya banka şubesine gitmeden internet sitesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurunuzu Yapı Kredi Bankası üzerinden yapmak istiyorsanız ve bu bankada hesabınız var ise Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına giriş yaparak buradan kredi kullanmanız mümkündür. Ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak, 44 11 numarasına göndermeniz durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi almış olursunuz.

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşın isek, cep telefonları üzerinden SMS atarak veya bankanın mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, istedikleri limitlerde ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yok hemen TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin.