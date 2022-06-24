Aşk-ı Memnu Bihter Ziyagil Ölümünün Kaçıncı Yıl Dönümü?

Aşk-ı Memnu dizisi hayranları tarafından tekrar ve tekrar izlenilmeye devam eden Bihter Ziyagil ölüm sahnesi yeniden Türkiye gündeminde yer aldı. Dizinin baş karakteri olan Bihter Ziyagil'in ölüm yıldönümü bugün tekrar hatırlanıldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli eserinden televizyon ekranlarına uyarlanan dizide Beren Saat tarafından hayat verilen Bihter Ziyagil karakteri çok konuşulan bir ölüm sahnesiyle diziye veda etmişti. Peki Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter Ziyagil nasıl ve ne zaman öldü? İzlenme rekorları kıran ve Türk televizyonlarında büyük bir iz bırakan Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter Ziyagil’in ölüm sahnesi hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Beren Saat gibi ünlü oyuncuların oyuncu kadrosuna bir araya geldi Aşk-ı Memnu dizisi televizyon dünyasında hiç tartışmasız bir şekilde isminden en çok söz ettiren yapımlar arasında bulunuyor. Dizi kanalda ekranlarında yayınlandığı an itibarıyla geniş bir izleyici kitlesine sahip olarak yayın hayatına devam ediyordu. Twitter'da Bihter Ziyagil'in ölüm yıl dönümü ve ölüm sahnesi her sene olduğu gibi yine gündem oldu ve konu hakkında detaylar araştırıldı.

Söz konusu dizede yasak aşıklar olan Bihter ile Behlül dizinin her yeni bölümünde dikkat çekiyordu ve çift arasındaki ilişki Behlül'ün Adnan Bey’in kızı olan Nihal ile evlenme kararı alması sonrasında bitmişti. Fakat bu evliliğe katlanamayan ve Behlül'e delicesine aşık olan Bihter, düğün gününde kalbine sıkmış olduğu kurşun ile yaşamını sona erdirmişti. Bihter Ziyagil yasak bir aşkın kurban olmuştu ve Behlül karakteri de onu bu aşka sürükleyen fakat yaptıklarının bedelini ödemekten kaçan bir adam olarak performans sergilemişti. 12. ölüm yıldönümü ile yeniden hatırlanan Bihter Ziyagil karakteri bu sene de Twitter’da gündem oldu.