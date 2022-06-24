ÖSYM Duyurdu! YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Öğrenciler, üniversite hayali ile aylar boyunca sınava hazırlanmış ve geçtiğimiz günlerde sınava girerek emeklerinin karşılığını almaya çalışmıştı. Sınav maratonu YKS'de TYT, AYT ve YDT ile tamamlandı ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Sınavın sona ermesi sonrasında öğrenciler “YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı ve ÖSYM'nin sonuç tarihini duyurması beklenildi. Sınav takviminde YKS sonuç tarihini duyuran ÖSYM, dikkatleri üzerine çekti. ÖSYM'nin yayınlamış olduğu sınav takvimine göre YKS sonuçlarının 20 Temmuz gününde açıklanacağı yönünde önemli bir bilgiye ulaşıldı.

Sınava 3 milyon adayın giriş yaptığı öğrenilmişti ve sınav döneminin bitmesi ile birlikte öğrenciler stresli bir dönemi arkalarında bıraktı. Heyecan içerisinde öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasını beklerken akıllarda da YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yer aldı.

ÖSYM, sınav takvimini yayınladı ve YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmuş oldu. Açıklanan sınav takvimine göre 20 Temmuz 2022 tarihinde YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı öğrenildi. Konu hakkında detaylı bilgilere de ulaşıldı ve adaylara sonuç belgesinin gönderilmeyeceği ifade edildi. T.C kimlik numaraları ve şifreler kullanılarak adayların sınav sonuçlarını internet adresinden ya da ÖSYM'nin mobil uygulamasından öğrenebileceği ifade edildi.

Üniversitede dil bölümünde okumak isteyen öğrenciler de Yükseköğretim Kurumları sınavının 3. oturumu olan Yabancı Dil Testi yani YDT'ye girip sınavda ter dökmüştü. Yabancı Dil Testi’nin de yapılması sonrasında YKS'nin 3. ve tüm oturumları da bitmiş oldu. Daha sonra 2022 YKS sonra kitapçıkları ile cevap anahtarları yayınlandı ve öğrenciler doğru yaptıkları soru sayısını öğrenmeye çalıştı. Adaylar ÖSYM'nin yayınladığı duyuru ile beraber YKS cevap anahtarı kitapçığını internet adresinden elde etti. Adaylar internet adresinden YKS cevap anahtarı kitapçığını gördü ve verdikleri yanıtları hatırlamaya çalıştı.