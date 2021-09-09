4000 TL Ödeme İçin Son Dakika: Bankalar Ödeme Yapmaya Başladı

Son dakika. Acil durumda olanlara 4000 TL ödeme yapılacak. Acil durumda olan kişilere 4000 TL'ye kadar ödemeleri bankalar yapacak. Son dakika yapılan haber ile birlikte bazı bankalar bu kampanyaları resmen açıkladı. Sizlerde acil paraya ihtiyacınız olması durumunda kredi almak istiyorsanız banka şubelerine gitmeden de hemen Kredi başvurunuzu yapabilir ve onaylanan Kredileri hesabınıza aktarabilirsiniz. Televizyon ve internet reklamlarından da sıkça gördüğümüz bu krediler acil ihtiyacınızın olması durumunda hemen internet bankacılığı üzerinden kullanılacaktır.

4000 TL ödeme için şartlar nelerdir?

Bankalar üzerinden yapılan açıklama ile birlikte 4000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilere belirtilen şartlarda krediler veriliyor. Bankadan hesabınızın olması ve bankanın mobil uygulamasını kullanmanız şartı en başta geliyor. Kredi kullanacak olan kişilerin daha önce banka çalışmaları olmaları ve bu çalışmalar ile düzenli ödemeler yapmış olması gerekmektedir. Yapılan bu düzenli ödemeler sayesinde en az 1200 ve üzerinde bir kredi notunuz varsa 4000 TL'ye kadar hemen ödemenizi hesabınıza aktarabileceksiniz. Birden fazla bankanın yapmış olduğu bu kampanyaya katılmak isteyen kişiler 4000 TL ödeme aldıklarında 36 ay vadeye kadar da bu kredileri kullanabileceklerdir.

Akbank direkt uygulaması üzerinden anında 4000 TL onay veriyor

ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler eğer Akbank üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa 4000 TL'ye kadar Akbank direkt uygulamasına girerek buradan Kredi başvurusunda bulunabilirler. Akbank direkt uygulamasına girerek Kredi başvurusunda bulunacak olan kişilere banka hemen anında onay verecek ve onaylanan tutar kadar kredinizi de sizin kendi hesabınıza aktaracak. Akbank direkt uygulaması üzerinden verilecek 4000 TL kredilerde banka müşterilerine hemen hesaplarına attığı için düşük faiz oranları ile işlem yapacak. Akbank hesabınız varsa hemen bu şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası 4000 TL destek ödemesi

Acil paraya ihtiyacı olan kişilerin Ziraat Bankası hesabı varsa Ziraat Bankası hesapları üzerinden almış oldukları internet bankacılığı şifresi ile birlikte 4000 TL'ye kadar kredi kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası 4 bin TL'ye kadar yapmış olduğu bu destek ödemelerinde müşterilerine 36 ay vadeye kadar kredi kullandırırken kredi notu yüksek olan kişilere daha yüksek birliklerde de kredi onayı verecektir. Ayrıca size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek veya Ziraat Bankası ATM sine giderek buradan da 4000 TL için başvuruda bulunabilirsiniz.