ASHB, yakıt, gıda ve okul yardımı yapıyor! PTT'ye 28 Kasım Pazartesi günü gidin paranızı trink alın

PTT'ye 28 Kasım Pazartesi günü gidin paranızı trink alın... ASHB, yakıt, gıda ve okul yardımı yapıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öncülüğünde devam eden yardım projeleri kimi zaman nakdi kimi zamanda yardım projesi şeklinde yapılmaktadır.

Nakdi yardımlarda vatandaşın PTT şubelerine gidip hesaplarına tanımlanan ücretleri alması gerekmektedir. Paket şeklinde ki yardımlar ise doğrudan adrese teslim edilmektedir. Eğer sizlerde yardım almak isterseniz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi sayfasında ki duyurular kısmını takip etmenizi öneririz.

Devletten Hangi Yardımlar Alınabilir

Devletin verdiği yardımlar oldukça çeşitlidir. Genelde kış aylarında ailelere yakıt yardımı yapılmaktadır. Bu imkândan yararlanmaya hak kazanmış kişiler faturaları ile PTT şubelerine gidip yakıt yardımlarını alabilmektedir.

Okula giden çocukları olan ailelere de onlar rahatça öğrenim hayatlarına devam etsinler diye okul yardımı yapılmaktadır. Duruma göre aylık ya da dönemsel verilen bu yardımla binlerce çocuk okula devam edebilmektedir.

Gıda yardımı ise aylık olarak verilen yardımlardan biridir. Temel gıda ürünleri ile dolu koliler adreslere doğrudan teslim edilir. Engelli yakınlarına bakmak için çalışamayan kimselere destek yardımları verilmektedir. Ayrıca engelli, yaşlı, düşkün kimselere de aylık ödemeler yapılmaktadır.

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