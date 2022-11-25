SGK akşam üstü açıkladı! T.C. kimlik no son rakamı 6-7-8-9 olanlar hesaplarınıza para yatmış olabilir

T.C. kimlik no son rakamı 6-7-8-9 olanlar hesaplarınıza para yatmış olabilir. SGK akşam üstü açıkladı! Dar gelirli vatandaşlar enflasyon rakamlarının da artmasıyla birlikte bütçelerini denkleştirmekte zorluk yaşamaya başladılar. Neyse ki vatandaşın mağdur olmamasını isteyen devlet çok geçmeden düğmeye bastı ve yardımlar vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Herkese Duyuruldu



Her sene ihtiyaçlara göre farklı yardım projeleri yürüten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her sene yaptığı yardım projelerini internet üzerinden duyurmaktadır. Yapılan yardımlar sayesinde milyonlarca hane çok daha refahı yüksek bir hayat yaşayabilmektedir.

Fakat yardımlar kimi zaman kısıtlı başvuru süresine sahip olduğundan dolayı dikkatli şekilde takip etmek gereklidir.

Size yardımcı olacağını düşündüğünüz yardımı alabilmek için e-devlet sitesi üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına girip başvuru yapmanız gereklidir.

Başvurunun ardından sizden alınan bilgiler üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. Belirtmemiz gerekir ki hane geliriniz asgari ücretten yüksekse bu durumda yardım alma ihtimaliniz düşecektir.

İhtiyacı olana bu ödemelerin yapılması içinbir ön çalışma yapılması söz konusu olacaktır.

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