Asgari ücretliye zam yapıldı: verilen nakit imkanı artık yüksek ödenecek, Son dakika haber

Asgari ücretle çalışan kişilerin banka hesapları olması durumunda verilecek olan nakit avans limitleri artık yüksek ödemeler ile hesaplarınıza yatacak. Asgari ücretli olarak çalışan kişiler Bu zam haberi ile başvuru yaparak daha önce kullanmış olsalar bile nakit avans limitlerini yüksek tutarda hesaplarına aktarabilecekler.

Banka hesabınız üzerinden almış olduğunuz artı para ile birlikte asgari ücretli olmanız durumunda maaşınızın üç katına kadar nakit avans imkanı sağlanacaktır. Duyuru yapan bankalar arasında olan Ziraat Bankası özellikle kendi bankasından maaş alan müşterilere 10.000 TL'ye kadar nakit avans limiti vereceğini duyurdu. Verilecek olan bu nakit avans limitleri belirtilen Kredi şartlarına uygun olan kişilerin kredi notu yüksek olması durumunda onaylanarak hesaplara yatırılacaktır.

Ziraat Bankası asgari ücretli çalışan kişileri 10.000 TL artı para verecek

Ziraat bankası ülkemizde en çok hesabı bulunan ve yıllardır ülkemizde hizmet veren bir banka olmasından dolayı en çok tercih edilen bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası üzerinden sizler de 10 bin TL'ye kadar artı para alabileceksiniz. Bankanın yapmış olduğu son dakika duyurusu ile birlikte Ziraat Bankası 10.000 TL artı para almak isteyen müşteriler belirtilen şartlar dahilinde hemen işlem yapabilir ve onaylanan parayı hesaplarına yatırabilirler. Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden ve Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak 10 bin lira nakit avans limiti kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de banka hesabınız varsa veya bu bankalardan maaş alıyorsanız artı para veya bir diğer adıyla kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak 10.000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz.

Akbank'tan 10.000 TL ödeme başvurusu online yapılacak

Akbank üzerinden 10 bin TL'ye kadar online olarak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler banka direct uygulaması üzerinden işlem yapabiliyorlar. İhtiyaç kredisi haricinde nakit avans limiti olarak 10.000 TL'ye kadar limit kullanmak isteyen kişiler de yine Akbank direkt uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi gibi kredili mevduat hesabı başvurusu yapması gerekiyor. Kredili mevduat hesabı başvurusu yaptıktan sonra Akbank değerlendirmeye genel müdürlük tarafından yapacak ve sizlere genel müdürlük tarafından sonuç verilecektir. Akbank nakit avans limiti başvurusu yapacak olan kişilerin kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda onay alabilecek ve onaylanan tutar kendi hesaplarına artı para olarak yatacaktır.

TEB Bankası artı para yüksek limitli onay verecek

TEB Bankası üzerinden hesabı olan kişilerde artı para olarak yüksek limitli onay alabiliyorlar. TEB Bankası üzerinde hesabı olan müşteriler internet bankacılığı üzerinden veya TEB Bankası müşteri hizmetleri numarasını arayarak hemen artı para başvurusunda bulunabilir. Artı para başvurusunda bulunduktan sonra sizlere onay verilir ve onay verilen tutar kendi TEB Bankası hesabınıza artı para olarak yatar. Kullanmak istediğiniz bu artı parayı istediğiniz zaman harcayabilir harcama sonrasında ödeme yapabilirsiniz. Kullanmış olduğunuz parayı en fazla 12 ay vadeye kadar bölerek taksitli nakit avans limit lerinden de faydalanabilirsiniz. Banka resmi internet sitesine girerek buradan detayları öğrenebilir başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.