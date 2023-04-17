Asgari ücretliler dikkat! 12000 TL olacak! Karar açıklanmak üzere...

Ülkemizde son zamanlarda asgari ücret konusu oldukça gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz haftalarda yaptıkları açıklama ile asgari ücrete ara zam yapılacağını duyurmuşlardı. Bu açıklamanın ardından asgari ücret konusuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı ve kulislerde farklı rakamlar konuşulmaya başlandı. Bazı kaynaklar, asgari ücretin 11.000 TL - 12.000 TL arası rakamlara çıkabileceğini söylerken, diğerleri ise bu rakamların abartılı olduğunu iddia ediyorlar.

Asgari ücret konusu ülkemizde son yıllarda sık sık gündeme geliyor. Bu durumun en önemli nedeni, ülkemizde milyonlarca insanın asgari ücretle geçinmek zorunda kalması. Bu nedenle, asgari ücret konusu, çalışanların ve emeklilerin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Asgari ücret konusunda en son yapılan açıklama ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan, asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılacağını duyurdu. Bu açıklama, asgari ücretli çalışanlar arasında büyük bir heyecan yarattı ve birçok kişi, asgari ücretin ne kadar artacağını merak etmeye başladı.

Asgari ücretin belirlenmesinde en önemli faktör, enflasyon oranlarıdır. Geçtiğimiz yıl da aynı dönemde ara zam yapılmıştı ve asgari ücret %54.66 oranında arttırılmıştı. Bu yıl da benzer bir artış bekleniyor ve uzmanlar, asgari ücretin 12.000 TL gibi bir rakama çıkabileceğini öngörüyorlar.

Asgari ücretin belirlenmesi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılır ve komisyon, enflasyon oranlarına göre belirleme yapar. Komisyon, yıllık ya da aylık olarak asgari ücret zammı ve oranını belirleyebilir.

Asgari ücret konusu, ülkemizde önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Asgari ücretli çalışanlar, Temmuz ayındaki ara zamı büyük bir heyecanla bekliyorlar ve asgari ücretin ne kadar artacağı konusunda merakla bekliyorlar.