Yalı Çapkını Etkisi Giderek Televizyonlarda Büyüyor

Oldukça başarılı bir şekilde yayın hayatına başlayan Yalı Çapkını dizisi ekranlarda olduğu 8 aylık bir süreç içerisinde yalnızca Türkiye'yi değil birbirinden çok farklı kültürlerdeki coğrafyalarda etkiliyor. Her ne kadar Türk dizilerinin yurt dışı başarıları kazanması artık sıradan bir hal alsa da Yalı Çapkını dizisi ise bu noktaya çok hızlı bir şekilde ulaştı. Bu yönüyle diğer dizilerden ayrılan söz konusu dizi projesi yayın hayatına başladığı gün itibariyle çok etkili bir çıkışa imza atarak izleyenleri şaşırtmayı başardı.

Yayınlandığı kanal olan Star TV’ye büyük başarılar kazandıran söz konusu dizi projesinde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ikilisi başrolde yer alarak oyunculuk performansı sergiliyor. İzleyici sadakati senelerdir aynı ekranda birbirinden farklı diziler ile elde edilmeye çalışıyordu ve sonunda bu durum Yalı Çapkını projesi ile gerçekleşmiş oldu. Bunun yanı sıra bu dizinin kanalına yaptığı diğer katkı da Star TV'nin yurt dışı satışlarında çok etkili rakamlara ulaşması olarak yorumlandı. Proje 23 Eylül 2022 tarihinde 1. bölümünü ekranlara taşımıştı. Nisan ayının 3. haftasına kadar ise dizi 8 ay boyunca yayında kaldı. Yurt dışı satışlarında da muazzam sonuçlar elde eden söz konusu proje kısa süre içerisinde elde ettiği başarılar ile adından söz ettirdi.

Yalı Çapkını dizisi Ecco Rights şirketi tarafından yurt dışına satışlar gerçekleştiriyor ve art arda başarı haberlerine ulaşılıyor. Dizi hakkında fuar öncesinde yurt dışı satışlarında artış sergilenmesi de Yalı Çapkını dizisini önemli bir yere taşıyan farklı bir nokta olarak görüldü. Birbirinden çok farklı coğrafyaları etkisi altına alan dizi yurt dışında Golden Boy ismiyle öne çıktı.

Şirketin satışlarına bakıldığı zaman Yalı Çapkını’n Orta ve Doğu Avrupa ile birlikte Afrika ve Orta Asya ülkelerine de satışının yapıldığı öğrenildi. Yaklaşık 40 ülkeye kadar satış yapan Yalı Çapkını dizisi Türk dizilerini de önemli bir noktaya taşımış oldu.