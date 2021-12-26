QNB Finansbank Gelir Belgesiz Ödeme İmkanıyla Vatandaşın Yüzünü Güldürdü!

QNB Finansbank gelir belgesi olmadan vatandaşlara kısa sürede verilecek olan kredi hakkında açıklamalarda bulundu. QNB Finansbank SMS ile anında onay alabileceğiniz kredi hakkında ki tüm detayları açıkladı.

QNB Finansbank resmî web sitesinden kredi kampanyası hakkında ki detayları duyurdu. Kredi başvurusunda bulunacak müşterilerin belirli şartlara uygun olması durumunda 50.000 TL kredi için onay alabilecekler. İhtiyaç kredisi olarak sunulan bu nakit desteğe online olarak başvuruda bulunabileceksiniz. Aynı zamanda kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlarımız sms olarak da başvuru talebinde bulunacaklar. QNB Finansbank 50.000 TL olarak vereceği nakit desteğin detaylarını ise duyurdu.

Gelir belgesi olmadan üstelik 2-3 dakika gibi kısa bir sürede onaylanacak olan kredinin kullanımına ise hemen başlayabilirsiniz. 50.000 TL gibi bir miktara sahip olan bu kredi 36 ay vade seçenekleri ile ödenebilecek. QNB Finansbank’ın web sitesi üzerinden yapılmış olan açıklamalar ile çok sayıda başvuru yapıldığını belirtti. Kredi başvurularına hemen onay verilmesi hakkında ki detayları paylaştı.

Gelir belgesi olmadan başvuru yapabilmeniz için sadece sms göndermeniz yeterlidir. Sms gönderme istemeyen vatandaşlar ise bankanın resmi internet sitesi aracılığı ile başvuruda bulunabilecekler. Kredi koşullarını sağlamanız durumunda 36 ay vade seçenekleri olan kredi için onay alabilecekler. Gelir belgesi olmaksızın başvuru yapacağınız bu kredi için başvurularda kimlik belgenizin yanında olması yeterlidir.

Gelir Belgesi Olmadan Kredi Nasıl Alınabilecek?

Gelir belgesi olmadan kredi başvurularınız için sms ile onay talebinde bulunabileceksiniz. QNB Finansbank tarafından müşterilere sunulan bu kredi kampanyasına sms ile anında katılabilirsiniz.

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak için 5030 numarasına telefonunuzun sms kısmına KREDI yazıp boşluk bırakıp T.C kimlik numaranızı yazıp gönderebilirsiniz. 2-3 dakika gibi kısa bir zamanda kredi sonucunuz tarafınıza ulaşacaktır. Onay mesajını almanızla birlikte 50.000 TL’lik olan kredinizi 36 ay vade seçenekleri ile alabileceksiniz. Gelir belgesi olmadan kredi almak isteyen vatandaşlar koşulları sağlamaları durumunda kredilerini hemen kullanabilecekler.

Kampanya Koşulları Nelerdir?

Sms ile kredi kampanyalarından faydalanmak için bazı koşulları sağlamanız gerekir. Bu konuda sadece kredi notunuz önemlidir. Sms ile kredi başvurusunda bulunan müşterilerin talepleri otomatik olarak değerlendirilebilir ve kredi notu yüksek olan kişilere verilir.