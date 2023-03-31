Asgari Ücrete İkinci Zam Mı? Cumhurbaşkanı Açıklama Yaptı! Ne kadar olacak?

Bakan Bilgin asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı. Komisyon çalışmaları ile 2023 yılı asgari ücret tutarı 8 506 lira olarak belirlenmiş oldu. Canlı yayında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ekonomiye yönelik değerlendirme yaptı. Enflasyon oranının yüzde 20’lere indiği bir ortamda asgari ücrete yeni bir zam yapılacak mı? Sorusunu değerlendirdi. Temmuz ayından hariç ayrıca yeni bir zam haberi gelecek mi? Milyonlarca asgari ücret ile çalışan vatandaş merak ediyor. İşte konu ile ilgili yeni bilgiler…

2023 yılı net asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Yapılan açıklamada yeni asgari ücretin 8 506 lira olduğu duyurulmuş oldu. Komisyon çalışmalara sürerken asgari ücrete ara zammın geleceği gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “gerekli görüldüğü hallerde asgari ücrete zam yapabiliriz. Ara dönemde zam yapmaktan kaçınmayız” ifadelerine yer verdi. Ara zam konusunda bir görüş de Bakan Bilgin’den geldi. “Şu an için bir zam beklemiyorum. Olağan üstü bir durum söz konusu olduğunda tabi ki düşünebilir. Dolayısı ile asgari ücret için ara zam şu an gündemde bulunmuyor.” İfadelerini kullandı.

Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler asgari ücrete çevrilmişti. Bakan Bilgin asgari ücret konusunda son noktayı koydu. Bakan Bilgin tarafından yapılan açıklamada asgari ücrete yapılacak zammın Temmuz ayında olacağını vurguladı. Önceki günlerde en düşük emekli maaşı 7 500 liraya yükseltilmişti. Emekli ikramiyelerinde ise yükselme yapılarak tutar 2 bin liraya çıkarılmıştı.

Emekli maaşlarına gelen zam asgari ücrette de zam beklentisi oluşturdu. Seçimlerden önce asgari ücret için ara zam yapılacağı gündem oldu. Bakan bu konuda açıklama yaparak tartışmalara nokta koydu. Şu an için geçerli olan asgari ücret brüt olarak 10 008 lira, net ücret ise 8 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi.