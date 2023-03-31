Milyonlarca emekli bu işe çok sevinecek! Emekliye SGK bir değil, iki maaş birden bağlıyor! Bilmeyen kalmasın

Bilmeyen kalmasın... Milyonlarca emekli bu işe çok sevinecek! emekliyi SGK bir değil, iki maaş birden bağlıyor! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalıların rahat bir çalışma hayatı geçirmesi için yaptığı projelerle bilinir. Son olarak, sigortalı bir kişinin vefat etmesi durumunda geride kalanların çift maaş alma hakkını duyurdu. Bu imkandan hem sosyal güvencesi olan hem de olmayanlar yararlanabilecek. Emekli ve dul maaşı alanlar bu hakka sahip olacaklar.

Vefat eden kişinin maaşının bağlanması için bazı şartlar gerekiyor. Öncelikle, ödenmiş olan toplam prim süresi önemlidir. BAĞ-KUR'lu bir kişi Ekim 2008'den önce öldüyse 1800 gün, sonra öldüyse en az 5 yıl sigortalı olması ve 900 gün prim ödemesi gerekiyor. Emekli Sandığı ve SSK'da bu şartlar aranmıyor.

Farklı kurumlardan emekli olmuş olanların maaşları da geride kalanlara bağlanabiliyor. Bu sayede kişiler üç maaşa kadar aylık bağlatabiliyorlar. Ancak, bağlanacak miktarlar emekli kişinin vefat süresine göre değişiklik gösteriyor. 1 Ekim 2008 sonrasında ölen SSK'lı kişilerin yüksek maaşının tamamı düşük maaşının ise bir kısmı geride kalan kişiye ödenecektir. Emekli Sandığı'ndan emekli olanların ise kalan maaşları tam olarak ödeniyor. 1 Ekim 2008 öncesi ölenlerde ise SSK ve Emekli Sandığı için durum değişmezken BAĞ-KUR emeklileri tek maaş alacaklar.

Bağlanacak miktarlar, ölen emekli kişinin vefat tarihine göre değişebilir. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ölen kişiler için SSK'lıların yüksek maaşının tamamı, düşük maaşının ise bir kısmı geride kalan kişiye ödenecektir. Emekli Sandığı'ndan emekli olan memurların kalan maaşlarının her ikisi de tam olarak ödenecektir. Ancak, 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölenler için SSK ve Emekli Sandığı için durum değişmeyecek, BAĞ-KUR emeklileri ise sadece tek bir maaş ödenecektir.

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