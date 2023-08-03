TÜİK tarafından enflasyon oranlarının açıklanması ile beraber 2024 Ocak zamlarının ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Ocak ayında; emekli, memur maaşlarına ve asgari ücrete zam yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın son altı ayı için zam kararını açıklamıştı. Alınan karar üzerine %34 oranında asgari ücret zammı yapıldı.

Yapılan zam ile beraber asgari ücretin net tutarı 11 bin 402 TL oldu. Brüt asgari ücret tutarı ise 13 bin 414 TL olarak belirlendi. Temmuz ayı enflasyon verilerinin de açıklanması ile beraber yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı araştırılıyor. Buna göre asgari ücrete en az %9,49 oranında zam yapılacak.

TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK tarafından Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜFE artışı %9,49 olarak açıklandı. Yıllık bazda meydana gelen enflasyon artışı %47,83 olarak belirtildi. Ekonomistler tarafından açıklanan görüşlere göre TÜFE’de meydana gelen artış %9,1 olarak ifade ediliyordu. Ancak açıklanan oran, beklentilerin üzerinde oldu.

Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Temmuz ayı için %8,23 olarak arttı. Yıllık olarak meydana gelen artış %44,50 oldu. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisini, %58 olarak açıkladı.

YÜZDE 31,92 ORANINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Ocak 2024 tarihinde, Aralık ayına kadar olan enflasyon verilerinin tamamı kesinleşecek. Zam oranının %31,92 seviyesinde olması ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması bekleniyor. Yapılan tahminlere göre Ocak ayında asgari ücret 15 bin TL olarak uygulanacak.

6 aylık oranla yapılacak zamla beraber 7500 TL emekli maaşı alanların aylığı 9894 TL olacak. Maaşı 7600 TL olan emekliler, 10 025,92 TL tutarında ücret alacak. Ocak ayında enflasyon oranlarının netleşmesi ile asgari ücret ve emekli zammı belli olacak. Aynı zamanda memur maaşlarının ne kadar olacağı da belli olacak.