Asgari Ücrete Ek Zam Yapılacak Mı? AK Parti'den Cevap Gecikmedi

Son dönemlerde Türkiye piyasalarında mal ve hizmet fiyatlarının %500 oranında artış göstermesinin sonrasında 2021’in sonunda ve 2022 senesinin hemen başında açıklanan asgari ücret tutarının 4253 TL olmasının hemen akabinde alınan bu ücretin aslında normal yaşam standartlarının yerine getirilmesine yetmediği anlaşıldı.

Akaryakıt fiyatlarında gıda fiyatlarına, ev kiralarından enerji kaynaklarına, giyimden tekstile kadar pek çok piyasada ciddi manada fiyat artışlarının yaşanmasından sonra emekli vatandaşlar başta olmak üzere asgari ücret ile çalışan vatandaşların en çok merak ettikleri hususların başında asgari ücrete ekstradan ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgiliydi. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi kurmayları tarafından konuya yönelik cevabı gecikmedi. İşte detaylar...

Enflasyonun Artması İle Asgari Ücrete Yapılan Zam Anında Eridi

2022 ocak ayından itibaren asgari ücret zam oranının %50. 54 şeklinde açıklaması ile beraber net bir şekilde 4253 TL'ye varan asgari ücretin fazla sürmedi. Asgari ücretle çalışanların sevinci kursağında kalmasın en büyük sebeplerinin başında henüz 2022 ocak ayından itibaren gerçekleştirilen zamdan hemen sonra enflasyon rakamlarında ciddi manada Yükseliş meydana gelmesiydi.

AK Parti'den Konuya Yönelik Açıklama Geldi

Asgari ücret tekrardan zamlanıyor mu? Sorusu son zamanlarda asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşın bir numaralı gündem konusu haline geldi. AK Parti'nin cevabı ise konuya yönelik anında geldi. Ak Parti grup başkanvekili Cahit Özkan, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada mevzuat değişikliği yapılabileceğini açıklamıştı. Taraflar fikir ayrılığı yaşarken diğer taraftan vatandaşlar ise mutlaka zam taleplerinde ısrarcı bir şekilde davranmaya devam ediyor. Konunun esas muhatabı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise bu taleplerin anlamlı olmayacağını ifade etti. Bakalım önümüzdeki süreç ile beraber AK Parti konuya yönelik nasıl bir yol haritası çizerek hep birlikte bekleyip görmek lazım.