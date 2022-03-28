Çalışan Annelere Sağlanan Devlet Destekleri ve Başvuru Şartları Neler? Bir taraftan çalışırken diğer taraftan çocuklarına da bakmak zorunda kalan haneleri devlet tarafından bazı destekler sağlanmaktadır. Peki çalışan annelere devlet tarafından sağlanan destekler nelerdir? İşte karşınızda çalışan annelere sağlanan devlet destekleri ile başvuru koşulları ve çok daha fazlası haberimizin ayrıntılarında...

Çocuklarının psikolojik ve fiziksel sağlıkları ile yakından ilgilenirken diğer taraftan iş yaşamına atılmak zorunda kalıp evini geçindirmeye çalışan annelere devlet tarafından bazı destekler sağlanmaktadır. Annelerin çocuk sahibi olmasından itibaren başlangıç yapan bu destekler zamanın geçmesi ile beraber değişik alanlara her ne kadar yönelirse de sürüyor. Böylelikle çalışan annelerin maddi konularda çok daha rahat olması sağlanıyor. Çalışan annelere sağlamakta olan devlet desteklerinin öğrenmek isteyen vatandaşlar, arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

2022 Çalışan Annelere Sağlanan Devlet Destekleri Nelerdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çalışan annelere sağlanan destekler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı bulunan bütün annelere eşit şartlar altında verilmektedir. Doğum parası annelere gerçekleştirilen yardımların en başından itibaren gelmektedir. 2022 senesi itibariyle çalışan annelere sağlanan en düşük doğum parası yardımının 12.454 TL olmasına karar verildi. Bu yardım parası ise Annenin doğum öncesinin sonrasının ve 16 haftalık izin suresinin hesaplanması neticesinde ortaya çıkmıştır doğum parası annelerin çocuk sayısına göre değişiklik göstermektedir.

Bebeğini dünyaya getiren annelerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destekten faydalanması için başvuru işlemlerini yapması gerekir.