Nesrin Cavadzade Yasak Elma'ya Geri Mi Dönüyor? Şahika Karakteri Çok Özlenmişti!

Altıncı ve son sezonu ile Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesi yayın hayatına devam ederek seyirci karşısına çıkıyor. İzleyici grubunu her yeni bölümü ile şaşırtmaya devam eden başarılı proje bu defa farklı bir iddia ile magazinin gündeminde yer aldı. Bazı karakterler projenin ilerleyen sezonlarında diziye tekrardan dahil oluyor ve bu şekilde hikaye bütünlüğünü koruyordu. Geçmişten bugüne yansıyan senaryonun devamının sağlamak için senaristler bu şekilde bir yol izlemişti. Kim izleyiciler bunu çok akıllı bir taktik olarak yorumlarken hikayenin 6. sezonunda yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Sizler için haberimizin devamında çok farklı ve ilgi çekici bir iddia ile magazin basınının üst sıralarında yer alan bir iddia hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Dizinin 150. yeni bölümü 10 Ekim Pazartesi gününde yayınlanacak ve televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Projenin yeni bölümüne damga vuracak olan olay ise Sevda Ergenci tarafından hayat verilen Zeynep karakterinin Yasak Elma'ya geri dönüşü olacak. İzleyici grubunu şaşkınlığa uğratacak olan ünlü oyuncu Sevda Erginci 3 yıl önce dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyordu. Zeynep isimli karaktere hayat veren güzel oyuncu Yasak Elma dizisinin setinde 3 yıl ardından tekrar görüldü. Uzun bir süre önce diziye veda etmesi ardından bugün değişen imajıyla seyirci grubuna farklı bir heyecan yaratacak olan ünlü oyuncu Sevda Erginci sergileyeceği performansıyla tartışma konusu oldu. Diğer taraftan Onur Tuna ile 3 sene önce Yasak Elma'nın setinde partner olan Sevda Erginci partneri ile birlikte sete geri dönüş yapmadı ve tek başına diziye geri döndü.

Dizi hayranlarının aklına takılan soru ise net bir şekilde belirdi ve neler yaşanacağı araştırıldıç Yasak Elma dizisinin sevenleri ünlü oyuncu Nesrin Cevadzade tarafından hayat verilen Şahika karakterinin geri dönüp dönmeyeceğini merak ediyor. Projenin 4 sezonunun sonlarına doğru güzel oyuncu Nesrin Cavadzade yönetmen ile yaşadığı tartışma sonrasında seti terk etmesi sebebiyle hikayeden çıkartılmıştı. Medyapım'ın sahibi Fatih Aksoy, Nesrin Cavadzade ile daha fazla çalışmak istememiş ve bu şekilde Şahika karakterinin hikayesi de dizide son bulmuştu.

Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, yönetmen ile yaşadığı tartışma ile çok konuşulmuş ve sosyal medyada adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncunun hayranları Nesrin Cavadzade’ye haksızlık yapıldığını düşünmüş ve oyuncunun yalnız olmadığını ifade etmişti.

Cansu karakterinin partiyi silahıyla basması anında yaralanarak hayatını kaybeden Şahika karakteri projenin 109. bölümünde seyirci kitlesi ile vedalaşmıştı. Daha sonra Şahika karakterinin cenaze töreni yapılmış ve seyirci grubu büyük bir üzüntü yaşamıştı. Sevda Erginci sonrasında Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin diziye giriş dönüş yapıp yapmayacağı ise merak ediliyor. Diğer taraftan cenaze töreni yapılan bir karakterin diziye nasıl döneceği de merak konusu olurken Şahika karakterinin aslında ölmediği ve o şekilde gösterildiği de yapılan yorumlar arasında.